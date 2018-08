Bomba: l’attrice italiana (e moglie vip) beccata a baciare un altro (di 10 anni più giovane)

Questa è una bomba atomica. Un gossip che vi farà sobbalzare dalla sedia. Una di quelle notizie che non ti aspetti e che non fanno che confermarti quanto nella vita tutto possa succedere (e quanto non ci si possa fidare di nessuno). Al centro del gossip c’è una vip italiana che è la moglie di un altro vip italiano. I due hanno sempre dato l’impressione di essere una coppia perfetta: “la coppia”. Quelli che lottano insieme durante le difficoltà, quelli che ci sono sempre l’uno per l’altra, che sono affiatati, amanti, amici, appassionati e tutto il resto. Però, ragazzi, lo sappiamo bene: l’apparenza inganna. E quel che sembrava, in realtà non era. Eppure… “Mi addolora molto ascoltare le accuse rivolte a Fausto perché non corrispondono in nessun modo alla persona che conosco, pur nutrendo il massimo rispetto per le donne che si sono sentite ferite", usava queste parole, tempo fa, Claudia Zanella, per difendere il marito, il regista Fausto Brizzi, dalle accuse di molestie sessuali. Continua a leggere dopo la foto

Esatto, stavamo parlando proprio di loro. "Gli sono vicina – aveva aggiunto nella lettera scritta da lei l’attrice e scrittrice fiorentina - perché così avviene tra una moglie e un marito quando si affrontano periodi difficili. Sono barricata in casa e non posso nemmeno portare mia figlia al parco: anche questa può essere considerata violenza sulle donne". Per chi non lo ricordasse, il regista era coinvolto nello scandalo molestie scatenato da un'inchiesta andata in onda nel programma Le Iene. Continua a leggere dopo la foto

Lei, in quel periodo buio e nero, non lo ha mai lasciato. Gli è stata sempre accanto, per dimostrarle che grande amore provasse per lui. Oggi, però, le cose sembrano essere cambiate radicalmente. Claudia Zanella e Fausto Brizzi si sono lasciati? Sembrerebbe di no, o almeno non è trapelato nulla di ufficiale a riguardo. Eppure, dalle “libertà” che si concede l’attrice vegana, sembrerebbe che l’amore tra lei e il regista non vada più a gonfie vele. Anzi… Beh, il settimanale di Alfonso Signorini ha sganciato la bomba… Continua a leggere dopo la foto

La Zanella è stata pizzicata in vacanza – a Ponza - in compagnia di un altro uomo. Le immagini sono pubblicate sul settimanale 'Chi', in edicola da mercoledì 29 agosto. I due girano mano nella mano, si baciano, si coccolano, si abbracciano. Insomma, sembrano davvero molto affiatati. Lui, poi, ha 10 anni meno di lei. Ah! Si sa anche chi sia? Sì, Luigi Cesolini, istruttore di boxe di Roma. Ma quindi con Brizzi è finita? E chi lo sa. Brizzi e Zanella sono (o erano?) sposati da 2014 e hanno una figlia, Penelope Nina, nata nel 2016. Ma forse questo bacio metterà in discussione un po’ tutto…

