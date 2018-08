“Sesso con 3 uomini al giorno”. La super vip è malata. Si è ridotta così

“Bevo per intorpidire il dolore, ma il problema non è mai stato col sesso o con l'alcol. Riguarda me stessa” ha rivelato al Sun poco prima di entrare in una clinica per disintossicarsi. Era una stella degli anni ’90. Bellissima, seguitissima, amatissima. Ora, invece, ha perso il controllo della sua vita e ha toccato il fondo del baratro. Ma vuole rialzarsi. Vuole liberarsi della dipendenza dall’alcol. E di quella del sesso. “È solo un modo con cui molte persone mascherano ciò che sta realmente accadendo” ha aggiunto. Certo, fa tristezza ridotta in queste condizioni. Proprio lei che sembrava un vulcano di energia, una forza della natura, una roccia che nessuno avrebbe potuto abbattere. E invece ancora una volta le apparenze ingannano. Mel B, la ex Spice girl (la ricciolona, per capirci) che oggi ha 43 anni, dopo “6 mesi difficilissimi” per curare un disturbo da stress post-traumatico (PTSD) ha deciso di farsi aiutare. Dopo Ben Affleck, che è stato ricoverato pochi giorni fa, ora è il turno della ex spice. Che vuole riprendere in mano la sua vita. Continua a leggere dopo la foto



Ma come mai è arrivata a tanto? Fonti vicine alla cantante hanno fatto sapere al quotidiano che il giudice di America’s Got Talent berrebbe (roba forte tipo “vodka e tequila”) da mesi senza controllo, e di come sia dipendente anche dal sesso. Secondo un amico, Mel B sarebbe arrivata a fare sesso anche con tre uomini diversi nello stesso giorno. Ma che eventi traumatici ha vissuto che l’hanno portata così in basso? Tutto ruota intorno al tormentato divorzio da Stephen Belafonte.

I due si sono detti addio nella primavera 2017 dopo 10 anni insieme e l’ex Spice l’ha accusato di “anni di violenze e pesanti abusi fisici ed emotivi”. Roba enorme. Roba che psicologicamente disintegra una persona. L’ex marito della Spice è accusato di violenza ai danni della ex moglie. La cosa peggiore? Lui avrebbe fatto leva proprio sulle sue debolezze per difendersi. Non solo: a inizio agosto, come rivela TMZ, è arrivata la sentenza del tribunale. Mel B dovrà dare 5 mila dollari al mese all’ex marito per il mantenimento della figlia in comune Madison e 15 mila dollari al mese di alimenti. Continua a leggere dopo la foto

Ma non è tutto: dovrà anche sostenere le spese legali che ammontano a 350 mila dollari. “A volte è troppo difficile far fronte a tutte le emozioni che provo – ha detto al Sun Mel B che è mamma di tre (Madison, 7 anni, nata dal matrimonio col produttore, Phoenix, 19, Angel, 11, avute rispettivamente dall’unione con Jimmy Gulzar e dall’amore per Eddie Murphy) - Ma il problema non è mai stato col sesso o con l’alcol, riguarda me stessa e mi sto occupando di esso. Sono consapevole di essere stata in piena crisi e lotterò per stare meglio”.

“Ma che ca*** hai fatto!”. La foto della reunion è un dramma. Tutti contro Mel B. Le critiche contro l’ex Spice Girls sono impietose. Quel particolare, in effetti, non è sfuggito proprio a nessuno. Lei, che non ha mai avuto peli sulla lingua, risponde alle accuse così



fbq('track', 'Gossip');