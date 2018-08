Kate Middleton, attacco clamoroso. E c’è di mezzo Meghan Markle

Caos a Buckingham Palace. Gira voce che qualcuno abbia duramente attaccato la splendida Kate Middleton e la sua famiglia. La cosa che più sconvolge, però, è chi si sia scagliato contro la duchessa di Cambridge che da poco ha dato alla luce il suo terzo figlio. La persona che ha attaccato la moglie di William è una persona molto vicina a Meghan Markle, è questa la voce che circola. Oh mio dio! Ma come? E chi è? Ebbene, ad attaccare pesantemente la Middleton è il fratellastro di Meghan, Thomas Jr. Durante un’intervista al The Sun, il ragazzo ha espresso tutto il suo disappunto: secondo il suo parere, la famiglia della Duchessa di Cambridge, avrebbe ricevuto un trattamento completamente diverso rispetto a quello dei Markle. Nello specifico il fratellastro della neo-Duchessa del Sussex afferma che a testimonianza di questo trattamento differente, la Regina Elisabetta avrebbe dato ai Middleton uno stemma reale da utilizzare. Stemma che invece non sarebbe stato dato ai Markle. Continua a leggere dopo la foto

No, la famiglia di Meghan Markle non ha affatto preso bene il trattamento ricevuto. Thomas Markle Jr ha anche ricordato che lo zio di Kate, che aveva avuto problemi con la giustizia, è stato invitato al matrimonio, mentre la famiglia di Meghan non è stata invitata. Povera Meghan, ne sta passando di tutti i colori per “colpa” del padre, della sorellastra (che non perde occasione per criticarla) e ora anche del fratellastro. Pare che tutte queste tensioni, abbiano provocato alla duchessa un forte stress. Continua a leggere dopo la foto

Al punto che la madre Doria Ragland avrebbe deciso di lasciare Los Angeles per stare accanto alla figlia in un momento tanto delicato. Sembra che abbia lasciato il suo lavoro da maestra di yoga e che sia pronta per volare a Londra dalla figlia. Nel frattempo anche Harry sta tentando in ogni modo di far tornare il sorriso a Meghan. Lo sapete che cosa ha fatto di recente? Ha adottato per lei un labrador… Continua a leggere dopo la foto

La Markle adora i cani e, anche se Harry non ne ha mai avuto uno tutto suo, non ha esitato un secondo. Aiuterà Meghan a tornare di nuovo felice? E chi lo sa… Nel frattempo, sempre al Sun, il fratellastro di Meghan Markle, avrebbe rilasciato pesanti dichiarazioni contro il principe Harry e la sua famiglia. Li avrebbe accusati di non aver mai invitato i parenti di Meghan a Kensington Palace, nemmeno quando è stato annunciato il fidanzamento. “Non vedo perché la nostra famiglia sia diversa. Avrebbero potuto coinvolgerci tanto tempo fa, non appena hanno annunciato il loro fidanzamento”. Finirà mai questa faccenda?

Meghan “sta male”. Il clamoroso gesto di Harry per farle tornare il sorriso



