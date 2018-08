“17 anni”. Baby Lecciso è cresciuta. Jasmine Carrisi come non l’avete mai vista

Bionda come mamma, talentuosa come papà: Jasmine è la figlia di Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso. Classe 2001, la ragazza è nata dall’amore fra il cantante e la giornalista pugliese, poi diventata prezzemolina e showgirl della televisione italiana, ed è cresciuta fra Lecce e Cellino San Marco, residenza del cantante ex marito di Romina Power. Oggi che ha 17 anni è molto seguita su Instagram e Facebook, dove ha quasi 16 mila follower, ma soprattutto è identica a sua madre. Da Loredana Lecciso ha ereditato i lunghi capelli biondi, gli occhi chiari, il viso da bambola, ma soprattutto la passione per i selfie, mentre da papà Al Bano ha ereditato una voce niente male. Anche se, intervistata dal settimanale ‘’Di Più’’ ha detto che al momento di seguire le orme di mamma e papà non se ne parla. ''Frequento il liceo linguistico e dopo voglio studiare Psicologia all’università. Mi piace l’idea di poter aiutare chi si sente infelice a superare i propri problemi'', ha spiegato Jasmine. Una carriera ben lontana dai riflettori e quindi anche dai reality show per la figlia del cantante, che invece ha partecipato a un'edizione dell'Isola dei Famosi. (Continua a leggere dopo la foto)



Proprio durante il programma, all’epoca condotto da Simona Ventura, il cantante di Cellino San Marco aveva ufficializzato la rottura dalla showgirl, che in quel momento, insieme alla sorella, imperversava in tutti i canali della televisione italiana, da Mediaset alla Rai, con balletti in stile gemelle Kessler e ospitate da opinionista. Le proprietà di Jasmine sembrano altre e durante l’intervista rilasciata al settimanale ‘’Dipiù’’ la giovane ha svelato quale sia il suo modello.

‘’Il mio modello è il mio nonno materno Fulvio, medico pediatra, che ha dedicato la vita ai suoi piccoli pazienti. Mi piacerebbe fare, in un altro modo, quello che ha fatto lui, cioè fare stare bene gli altri. Lo spettacolo, ora, per me non è una priorità, anche se amo molto cantare’’, ha concluso la primogenita di Albano Carrisi e Loredana Lecciso. Qualche giorno fa la ragazza è finita nell’occhio del ciclone per via di alcuni scatti pubblicati sui social. Secondo alcuni utenti di Instagram la ragazza si sarebbe rifatta le labbra. Nelle ultime foto pubblicate sul suo profilo infatti sembrano un po' più gonfie rispetto agli scatti condivisi in precedenza, dettaglio che ovviamente non è sfuggito agli osservatori, rigorosissimi, del web.

La ragazza ha un fratello minore, Bido, che ha 14 anni, e ben quattro fratelli e sorelle maggiori: Yari, Romina Jr, Cristel e Brigitta Cazzato, quest’ultima è nata dal primo matrimonio di Loredana Lecciso con un imprenditore. Cresciuta in Puglia con il clan Carrisi, Jasmine ha un ottimo rapporto con le sue sorelle. In particolare è molto legata a Cristel, che da poco è diventata mamma, e a Romina Jr.

