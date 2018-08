L'estate è ormai agli sgoccioli, ma c'è chi si gode ancora il mare e il sole. Una di queste è Laura Torrisi, ex concorrente del Grande Fratello e attrice lanciata da Leonardo Pieraccio, poi diventato suo marito e dal quale ha avuto una figlia. La toscana e sta trascorrendo delle vacanze al top nel Sud della nostra meravigliosa Italia, da Tropea a Panarea, e non ha perso occasione di condividere su Instagram alcuni dei momenti più belli della sua estate italiana. L'attrice si è concessa passeggiate tra gli scogli e letture in riva al mare, rigorosamente in solitudine, almeno così sembra, visto che del suo fidanzato Luca Betti non c’è traccia. Sexy e sensuale mentre esce dall'acqua o sorseggia una bibita ghiacciata, sfoggia curve da capogiro e fa incetta di complimenti dai follower estasiati, che però, oltre alla sua bellezza, notano anche l'assenza del fidanzato. L'ultimo scatto di coppia di Laura e Luca risale infatti allo scorso giugno. Poi il nulla, anzi, la foto è stata cancellata. E mentre la Torrisi individua cuoricini tra cielo e mare, c'è chi si chiede se il suo cuore batta ancora per il pilota. A giugno era stato il settimanale Spy a lanciare la notizia, ma nessuno dei due ha mai ufficializzato la cosa. (Continua a leggere dopo la foto)



Anzi, a poche ore dalla news l’attrice aveva pubblicato una foto inequivocabile: lei e Luca, a bordo di una barca a vela, che si stringevano le mani come i protagonisti di Titanic (foto poi rimossa dall’account della Torrisi). Secondo il gossip alla base dell’addio tra l’attrice toscana e il pilota ci sarebbe il carattere un po’ burbero dello sportivo. La sua maniacale dedizione al lavoro, che lo porta spesso in giro per il mondo, avrebbe dato il colpo di grazia a una storia importante, che sembrava pronta a durare per sempre. Dunque, le divergenze di carattere e le troppe assenze di lui hanno allontanato Laura e Luca. L’attrice è stata sposata con il regista toscano Leonardo Pieraccioni e il loro amore è naufragato dopo sette anni di matrimonio. Poche frasi, quelle scelte dalla coppia (ex) per formalizzare la separazione.

“In merito alle ultime notizie che ci riguardano vogliamo fare dei chiarimenti. La storia tra noi è finita da tempo, come molti di voi avevano intuito. Il motivo per cui non ci siamo mai pronunciati sull’argomento, di comune accordo, è dato dal fatto che il processo per metabolizzare una separazione richiede tempo e non è cosa facile. Le nostre vite sentimentali si sono divise, ma è rimasta immutata la stima e la fiducia reciproca di una vita genitoriale insieme che ci auguriamo con tutto il cuore continui ad essere felice come adesso. E questa è la cosa che più ci interessa. Laura e Leonardo“. Alla base della rottura un tradimento della Torrisi con Alessio Occhiocupo, direttore del resort Orangea village di Nosy Be in Madagascar.

“Io e Laura Torrisi abbiamo vissuto un anno d’amore magico”, aveva riferito al settimanale Chi. “Un giorno mentre tutti gli ospiti del resort erano a fare un’escursione – racconta Occhiocupo – lei è rimasta in piscina: l’ho vista e le ho offerto un frullato. Abbiamo iniziato a raccontarci di noi, finché, appena Laura è atterrata in Italia, abbiamo cominciato a scriverci e a sentirci ogni minuto, giorno e notte. Il cuore impazziva, e quando ci siamo rivisti, siamo andati in spiaggia a vedere il tramonto. Mentre stavamo rientrando in auto in hotel ha messo la sua mano sopra la mia, mi sono fermato per darle il nostro primo bacio ed è stato come se ci fossimo cercati da una vita”. Messa alle strette, Laura aveva confessato il tradimento.

