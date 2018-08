La politica sì, ma anche il relax, gli affetti e l'estate in vacanza. "Lo spettacolo unico delle isole Eolie, Salina, Panarea. Impossibile non restare incantati dalla bellezza del nostro Paese dall’Alto Adige fino alla Sicilia! Qualche giorno con il mio fratellino (si fa per dire) in uno dei mari più belli al mondo". Gli hashtag? Questi: #sicilia #eolie #salina #panarea #fratello #vacanze #mare #estate. Insomma, l'ex ministro Maria Elena Boschi è sempre più social e posta su Instagram le foto degli ultimi giorni di vacanza prima del rientro a Roma per riprendere i lavori parlamentari. La bella Maria Elena sta trascorrendo con il fratello Pier Francesco un periodo di relax alle isole Eolie. Tappa raggiunta, dopo essere stata un paio di giorni fa in visita anche lei ai migranti sulla Nave Diciotti che era ormeggiata al porto di Catania. (Continua a leggere dopo la foto)

Maria Elena Boschi si dimostra in perfetta forma: abbronzata con un costume multicolorati oppure con short e camicia con occhiali da sole insieme al suo fratello che la accompagna spesso anche in occasione di cene ed eventi. Scorrendo il post, composto da più foto, molti utenti, però, si sono soffermati sullo scatto decisamente più "caldo": Maria Elena Boschi con un bellissimi bikini che mette in risalto tutte le sue forme. I fan hanno molto apprezzato, visto l'ingente numero di like. (Continua a leggere dopo la foto)

Ma non solo post su Instagram, l'attività politica continua. Tanto che lei e il parlamentare Emanuele Fiano, prima dell'autorizzazione dello sbarco dei migranti, sono saliti sulla nave Diciotti assieme al presidente dell'Ars Gianfranco Miccichè, il deputato di Leu Stefano Fassina, il segretario della Cgil Michele Pagliaro e l'eurodeputato del Pd Michela Giuffrida. Tutti hanno dovuto indossare calzari, mascherina e guanti. A bordo 150 persone che il ministro Matteo Salvini non voleva far scendere in Italia perché non riceveva segnali dall'Europa per un'accoglienza diffusa. (Continua a leggere dopo la foto)

Come è noto, la situazione si è poi sbloccata, e così anche l'ex ministro Boschi è potuta tornare a godersi gli ultimi giorni di relax prima del rientro a Roma. C'è da dire che questa estate sui social lei l'ha vissuta da vera protagonista, riscuotendo un notevole successo grazie al fisico mozzafiato che ha messo in mostra e grazie anche agli aggiornamenti sulla sua attività politica. Sicuramente si augura di riscuotere lo stesso successo nel suo lavoro. Se fan e elettori coincidono... È già un passo avanti.

