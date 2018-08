Ci siamo, The Ferragnez sono pronti per il matrimonio più social dell'anno. Mancano sei giorni scarsi al primo settembre. Noto, la capitale del Barocco, diventerà per un giorno la località più ricercata su Google: la Sicilia sarà presa da assalto dai paparazzi che cercheranno di portare a casa uno scatto vincente. Nessuna esclusiva fotografica: Federico e Chiara documenteranno tutto sui social network. Intanto, il duo è tornato a Milano: Chiara è a lavoro nel suo ufficio, Fedez si allena e presto tornerà in studio: c'è un album da pubblicare a stretto giro di posta. Il saluto a Ibiza, dove la coppia ha trascorso il mese di agosto, è arrivato ieri sera: il giorno precedente, invece, lunghe dediche romantiche al tramonto. Del resto, tra una settimana Fedez e Chiara saranno sposi e nonostante tutto l'emozione è forte. Anche per la suocera del rapper milanese, Marina Di Guardo. La mamma di Chiara, anzi 'Chiarotta', si è raccontata a cuore aperto a Vanity Fair: "Avrò un abito creato apposta per me da una bravissima stilista di cui non posso ancora rivelare il nome, orgogliosa di veder celebrato il matrimonio di mia figlia in Sicilia, la terra dei miei genitori, grata di capire dai suoi occhi quanto sia importante questo momento per lei e, ça va sans dire, con una nutrita dose di fazzoletti...". (Continua a leggere dopo la foto)

Another kiss gone wrong ahahha Un post condiviso da Chiara Ferragni (@chiaraferragni) in data: Ago 24, 2018 at 7:20 PDT

Ma la nonna di Leone, prossimamente opinionista di punta di 'Domenica In', non può non ammettere come la sua vita sia cambiata dallo scorso marzo, mese della nascita del primogenito di Chiara e Federico. "È un bambino così solare e dolce, ride sempre, è molto empatico. Quando andiamo al parco insieme, gorgheggia proprio come sua mamma e io entro in un flashback: è la fine degli anni Ottanta, siamo in cucina, lei è sul seggiolino, o seduta sul tavolo, e osserva intorno parlando con il circostante in un linguaggio tutto suo. Me lo dicevano tutte le persone già passate per l’esperienza di diventare nonni: è un’emozione indicibile. L’ho provata da subito, quest’emozione. Ho visto nascere Leoncino accanto a Chiara e Fede, e non riesco neanche a esprimere la mia gratitudine per aver vissuto un momento così importante e decisivo. Quello scricciolo d’uomo mi ha fatto innamorare perdutamente". (Continua a leggere dopo la foto)



E Chiara, invece, che tipo di mamma è? Marina Di Guardo non ha dubbi: "Molto fisica, come lo sono stata con lei. Il suo amore per Leone è 'corporeo'. Quando è diventata madre, l’ho vista cambiare, di colpo è stato come specchiarmi e rivedermi. Quando è via, la sento: la voglia che ha di tornare a casa, l’angoscia di stargli lontano. Mi chiede di mandarle i video, così lo vede. Io vorrei avere i suoi occhi. Sono quelli di un bambino che a cuore aperto ancora deve vivere tutto quel che resta oltre l’amore come prima necessità". Ma non tutto è oro quel che luccica. La vita di Chiara Ferragni, infatti, non è sempre stata in apparente discesa come potrebbe esserlo adesso. Lo rivela, per la prima volta, mamma Marina. (Continua a leggere dopo la foto)



Marina Di Guardo a Vanity Fair spiega come: "Guardandoci sempre radiose è facile pensare che siamo state sempre felici, ma non è così. Le ragazze hanno avuto il passaggio stretto della separazione tra me e il padre Marco, da attraversare". Difficoltà che la Di Guardo ha dovuto affrontare da piccola: "Ero l’unica femmina in una famiglia popolata di maschi. Infanzia solitaria, con tre fratelli e una madre casalinga la cui dolcezza era cannibalizzata da un padre strabordante; medico ospedaliero, ci diceva che era lui il nostro Dio e ogni volta che vinceva un concorso e aumentava di grado ci trasferivamo in massa". Così, se oggi Valentina, Chiara e Francesca possono essere quel che sono lo devono anche alla mamma: "Ho semplicemente desiderato che le mie ragazze mai provassero in nessun istante della loro vita l’inadeguatezza che aveva accompagnato per tantissimo me, la paura di non essere abbastanza...".

