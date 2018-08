Meghan “sta male”. Il clamoroso gesto di Harry per farle tornare il sorriso

Meghan Markle e Harry d’Inghilterra lo hanno fatto senza troppo clamore. E ora sono in tre. Cosa? Meghan non può aver partorito… Ma come è possibile? Beh, ovvio, hanno adottato. Ma veramente? Sì. Ma frenate l’entusiasmo eccessivo: non è quello che state pensando… Stiamo parlando dell’adozione di un cane. I due duchi del Sussex hanno adottato un labrador. E la scelta non è casuale, anzi è speciale… Ma facciamo un passo indietro: prima di diventare la moglie di Harry d’Inghilterra, quando era “solo” un’attrice di Hollywood, Meghan viveva con quelli che lei chiamava i suoi ‘my boys’, o in alternativa ‘my loves’: cioè i suoi cani Guy e Bogart. Poi, però, quando ha lasciato Toronto per fidanzarsi (e poi sposarsi) con Harry, Meghan ha dovuto lasciare Bogart ad alcuni amici che le hanno garantito che lo avrebbero trattato come un figlio. Ma il dolore, per lei, è stato grande. Ora Meghan è la duchessa del Sussex ma sta vivendo un momento molto delicato a livello personale. Non sta bene. È sempre sotto i riflettori, in più ha dei grossi problemi con il padre e la sorellastra. Pare che la duchessa sia sfinita… Continua a leggere dopo la foto

Pare che tutte queste difficoltà le abbiano creato un grosso malessere. Per questo, dicono le indiscrezioni, sua madre starebbe per raggiungerla a Londra per starle vicino. Anche Harry, che è un marito attento e premuroso, ha deciso di fare qualcosa per la moglie che sta passando un momento difficile. Così le ha preso un cane, una sorta di “sostituto” di Bogart. E così Guy ha un nuovo amico a quattro zampe e Meghan ha un nuovo pet con cui distrarsi. Ma come si chiama il nuovo cucciolo di Meghan? Questo ancora non si sa… Continua a leggere dopo la foto

Anche se ufficialmente Kensington Palace non ha diramato comunicati ufficiali “sull’adozione”, si sa che il cane vive con Meghan e Harry dall’inizio dell’estate e non li lascia mai sia quando sono nella residenza londinese sia quando vanno in quella di campagna, il cottage nel Cotswolds… In tanti si chiedono se lo abbiano portato con loro in Italia, a Laglio, a casa di George e Amal Clooney. Del resto si sa che Clooney è un grande amante degli animali. Continua a leggere dopo la foto

Lo sapevate? Clooney era famoso per tenere in casa, a Hollywood, il maialino nero regalatogli dall’allora girl friend Kelly Preston… Quindi un cagnolino sarà bene accetto in casa sua… Per Harry è la prima volta: non ha mai avuto cani suoi, anche se è cresciuto con tutti i corgis della nonna, la Regina Elisabetta. Che marito d’oro, Harry. Per sua moglie farebbe (e fa) proprio di tutto. Grande romantico!

“Al limite delle forze”. Meghan non ce la fa più, costretta a chiedere aiuto

fbq('track', 'Gossip');