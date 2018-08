“Esagerata!”. Nudo estremo: Belen Rodriguez manda in tilt la rete 

L'ultima foto di Belen Rodriguez su Instagram è da rimanere stecchiti. Completamente nuda. Così la showgirl argentina fidanzata con il pilota di Moto Gp Andrea Iannone si è presentata sui social. I fan premiano la foto con una montagna di like, e commenti entusiasti (mezzo milione di "like" in 12 ore), ma non mancano le critiche. ‘’Sei bella....ma non esagerare.Il troppo storpia’’, ‘’Certo la bellezza è tutto ,ma un po’ di pudore no?’’, ‘’Ma stiamo scherzando, dignità 0’’, sono alcuni dei commenti lasciati all’indirizzo della showgirl. Qualcuno ha inoltre punzecchiato Belen per via del suo scatto, simile a quello pubblicato da Fabrizio Corona solo qualche ora prima. ‘’Te pareva che non spuntava nuda come Corona’’, ‘’Fabrizio corona con la sua foto aveva attirato troppa attenzione... hai rimediato subito’’, si legge ancora a corredo della foto pubblicata da Belen. L’ex fidanzato Fabrizio Corona ha infatti pubblicato uno scatto come mamma l’ha fatto. La foto su Instagram ha totalizzato in meno di 40 minuti quasi 40 mila like. (Continua a leggere dopo la foto)



Posa nudo in cucina Fabrizio e mostra il fisico tatuato e in perfetta forma. I segni dell'abbronzatura sul lato b sono il ricordo delle giornate passate in Puglia insieme al figlio Carlos e l'ex moglie Nina Moric. Corona, infatti, dopo la rottura con la fidanzata Silvia Provvedi, sembra aver ristabilito un buon rapporto con la modella croata. Non è la prima volta che l'ex fidanzato di Belen Rodriguez sfoggia pubblicamente il suo look "nature" e anche in questa occasione i follower si dividono.

Niente di strano a prima vista per chi conosce l'esibizionismo del re dei paparazzi, se non fosse per un dettaglio che all'occhio degli attentissimi fan non è sfuggito. Vicino al torace e nella zona delle parti intime le linee dei mobili sono completamente deformate, segno di un uso esagerato di Photoshop. Anche Belen non è nuova a foto che mostrano il suo fisico perfetto, frutto di un grande allenamento. La modella, conduttrice televisiva e showgirl, attraverso i social network aggiorna quotidianamente i fan sulla sua vita, i suoi impegni lavorativi e i suoi allenamenti.

Il tempo passato in palestra dedicandosi a esercizi durissimi è affrontato sempre con il supporto del suo personal trainer che vive e lavora a Milano. Se anche voi, come la showgirl argentina avete in programma esercizi di suspension training e allenamenti specifici per il lato B sappiate che, secondo l'Osservatorio di ProntoPro.it, nel capoluogo meneghino un'ora di allenamento personalizzato ha un costo medio di 50 euro. ‘’

