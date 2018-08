Sabrina Ferilli ‘atomica’. A 54 anni lascia senza parole: la foto pazzesca 

Sono una coppia da 13 anni e sempre innamoratissimi: Sabrina Ferilli e Flavio Cattaneo si trovano in vacanza a Ischia e l'attrice ha deliziato i suoi fan con alcuni scatti che la mostrano in tutta la sua bellezza. A 54 anni, l'attrice romana enne sfoggia un fisico mozzafiato. Sabrina Ferilli ha scelto il mare campano per rilassarsi sotto il sole e in bikini a 54 anni è ancora un "belvedere". L'attrice sul social pubblica una foto che la ritrae in barca con un due pezzi verde bottiglia. Come fa l’attrice a mantenere un look così? Tanto sport, perchè non vuole rinunciare alla buona cucina. In un’intervista a Rosanna Lambertucci, infatti, la Ferilli aveva detto: “Quando non sono impegnata sul set mi dedico molto all’attività fisica, fa bene a corpo e mente. Perché aiuta a scaricarsi, il movimento è rigenerante”. L’attrice aveva poi aggiunto: “Per me mangiare è la vera benzina del mio corpo. Specie quando lavoro ho bisogno di nutrirmi in maniera sana, senza privazioni. Per cui mangio un po’ di tutto, tra carboidrati, proteine e vegetali”. (Continua a leggere dopo la foto)



Il 6 luglio Sabrina Ferilli è sbarcata su Instagram. L'attrice romana ha pubblicato una foto in completino intimo che in pochissimo tempo ha fatto boom di like. Nessun ritocco per la splendida attrice che a 54 anni è capace di fare invidia alle colleghe più giovani ma non così fortunate come lei. Nessun filtro e nessun intervento, Sabrina Ferilli supera a pieni voti la prova costume con un fisico che lascia di stucco. In tante al suo posto farebbero qualche correzione con Photoshop, lei no perché si piace e piace così a tutti, uomini e donne. La Ferilli su Instagram ha inaugurato l’estate 2018 con il suo bikini color carne con pizzo nero, un vero spettacolo. Occhiali da sole, capelli sciolti, niente trucco e sensualità che non si può acquistare.

Nel frattempo è uscito il trailer del nuovo film di Francesco Micciché in sala dal 27 settembre, in cui vediamo recitare per la prima volta insieme Sabrina Ferilli e Sergio Castellitto: si chiama ‘Ricchi di Fantasia‘. La pellicola acconta la storia di Sergio e Sabrina, lui carpentiere, lei ex cantante, amanti molto innamorati ma impossibilitati a lasciare i rispettivi compagni a causa delle ristrettezze economiche in cui si trovano a vivere. Tutto sembra cambiare quando i colleghi di Sergio si vendicano dei suoi scherzi facendogli credere di avere vinto 3 milioni di euro alla lotteria.

Convinto di essere diventato ricco, Sergio decide di abbandonare la vecchia vita portando con sé Sabrina e i loro parenti. Quando i due scoprono che non c è nessuna vincita, decidono di non svelarlo a nessuno e trascinano le proprie famiglie in un viaggio on the road dalla periferia romana alla Puglia. Ma la verità viene sempre a galla e le tensioni tra caratteri tanto diversi sono destinate a esplodere.

