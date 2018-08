“Wow!”. Maddalena Corvaglia non l’aveva ancora fatto: la foto vola sui social 

Maddalena Corvaglia esce allo scoperto su Instagram, dove annuncia ufficialmente il suo fidanzamento con l'immobiliarista Alessandro Viani dopo la fine del matrimonio con Stef Burns (chitarrista di Vasco Rossi). Della relazione fra i due si sospettava da tempo, ma l'ex velina di Striscia la Notizia non aveva mai pubblicato nessuna foto con il suo nuovo amore. La Corvaglia durante l'anno vive negli Stati Uniti, in California, ma in questi giorni è in Sardegna per trascorrere un po' di relax assieme al suo amore e a sua figlia, Jamie Carlyn, avuta dalla precedente relazione con Burns. Maddalena, che ormai vive in California, ha scelto l'Italia, il mare della Sardegna, per trascorrere le vacanze insieme alla sua bimba e Alessandro Viani.

Nella prima foto social con il fidanzato, la Corvaglia appare davvero felice: "Non avrei mai potuto stare insieme a un uomo che non ci avesse accolto e amato entrambe. E’ un uomo su cui puoi contare, generoso e affidabile. Che detto così sembra io parli di un cane o di una macchina, ma sono doti rarissime", rivelava lo scorso giugno la showgirl parlando del compagno. (Continua a leggere dopo la foto)



Alessandro Viani ha una cinquantina d’anni, è titolare di un’agenzia immobiliare di Milano e ha due figli grandi. Quella con Maddalena è un’amicizia di vecchia data, nata grazie a conoscenze comuni, in particolare quella con Samantha Crippa, storica coreografa degli stacchetti di Striscia la notizia. Ma la prima foto che ritrae Alessandro e Maddalena assieme, l’ha pubblicata lui su Instagram lo scorso Natale. È probabilmente di quel periodo, o qualche tempo prima, l’inizio di un legame che, a quanto pare, ha già superato la fase di rodaggio.

Il matrimonio con il chitarrista di Vasco Rossi è finito nel 2017. Era stata la stessa Maddalena ad annunciarlo tramite social: ''I matrimoni non finiscono, come pensavo, quando finisce l'amore, ma quando non ci si capisce più, quando non ci si riconosce più. Quando si è insieme e ci si sente più soli di quando si è soli. Ho trascorso sei anni di matrimonio con un uomo fantastico, Stef, che sarà sempre una parte importante della mia vita. Lo dice la parola stessa "importante", "portare dentro": sarà sempre nel mio cuore. Insieme abbiamo creato la gioia più grande dell'universo, nostra figlia Jamie (nata 5 anni fa, ndr) e siamo fortunati per questo''.

Qualche mese fa ha poi spiegato i motivi della separazione: ''Sono cose di cui cerco di parlare il meno possibile per rispetto di Jamie. Ma insomma, è successo che quando sono arrivata a Los Angeles mi sono trovata accanto un uomo completamente diverso da quello che conoscevo. Anzi, ho scoperto che la persona che ho amato per sei anni semplicemente non esisteva. All’inizio ho sperato che Stef avrebbe usato un po’ di buonsenso, che avrebbe cercato di capire. Ci ho provato, a salvare il mio matrimonio. Poi ho dovuto ammetterlo, prima di tutto con me stessa: era finita, senza che potessi farci nulla''.

