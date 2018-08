Il matrimonio di Fedez e Chiara Ferragni si celebrerà tra circa una settimana: sabato 1 settembre, a Noto, nella 'capitale' del Barocco, si celebreranno le attese nozze tra il rapper e la fashion-blogger. A sorpresa, tra i tanti invitati, ci sarà anche Alessandro in arte J-Ax: l'ex Articolo 31, salvo sorprese dell'ultima ora, alla fine ci sarà al grande evento nonostante le voci di rottura con Federico da ormai qualche mese. Chi, invece, sembra destinato a 'gustarsi' il matrimonio dell'anno direttamente dai social network è Fabio Rovazzi: la voce di 'Andiamo a Comandare' ha ormai rotto i ponti con Fedez e Chiara. Dallo scorso gennaio non sono stati più pizzicati insieme. Se da una parte Federico non ha mai parlato della rottura, Rovazzi in una recente intervista al Corriere della Sera ha sottolineato il disagio della rottura: "Mi fa impazzire che tutti cerchino il motivo della rottura. Anche sugli auguri per la nascita del figlio. Non è che se non li vedi su Instagram, non glieli ho fatti", ha dichiarato Rovazzi. (Continua a leggere dopo la foto)



Ma si sa, Fedez è uno scovatore di talenti. Dopo aver pescato il jolly con Fabio e averlo rimesso nel mazzo - causa rottura - Federico vorrebbe lanciare un nuovo fenomeno social. Insieme al rapper milanese e Chiara Ferragni, in queste settimane, è stato più volte 'pizzicato' un noto youtuber di Bologna che, secondo molti, potrebbe presto diventare proprio il nuovo Rovazzi. Si tratta di Luis Sal, giovanissimo youtuber che da qualche mese a questa parte appare sempre più vicino alla coppia più social del momento. (Continua a leggere dopo la foto)



Luis Sal, nome d'arte di Sergio Lerme, è un ragazzo classe 1997: si tratta di un ragazzotto di belle speranze con appena vent'anni sulle spalle. Da qualche mese è diventata una vera e propria star del web e Fedez, come sempre, sembra aver anticipato la concorrenza. Il talento di Luis? Usare al meglio le proprie competenze tecniche e facendo dei video accattivanti su Youtube. Nato a Bologna, ha frequentato il liceo artistico ma per l’università ha deciso di virare su qualcosa di meno estroso, optando per il corso di studi in Economia e Commercio. Appassionato di palestra e gran salutista, Luis Sal si vanta di non aver mai fumato nemmeno una sigaretta. Ed è per questo stile di vita che Sal si è sentito in dovere di fondare un movimento fondato sulla sua persona: il Luismo. (Continua a leggere dopo la foto)



Come definire un adepto di questo movimento? A rispondere è lui stesso: "Un luista vuole tanto bene alla mamma, si prende cura del proprio corpo, porta a termine i propri obiettivi, crede in se stesso e nelle sue idee, rispetta le altre persone, ha senso dell’umorismo. Non trova scuse, guarda sempre il lato positivo. Non dà niente per scontato". Il video con cui ha dato vita al suo 'movimento culturale, artistico, religioso (intestinale)' è stato visto da più di 600mila persone...

