Ma quale lesbica! Emma Marrone ha un uomo che ama in segreto. Scoop clamoroso

Qualche giorno fa, sulla copertina di un giornale di gossip, è apparso a caratteri cubitali il titolo “Emma lesbica? Tutta la verità”. La Marrone, che non le ha mai mandate a dire, è andata su tutte le furie, non tanto perché abbiano fatto quell’insinuazione circa i suoi gusti sessuali ma per i modi della suddetta rivista. Così, tramite il suo account Instagram, ha risposto a tono: “Adesso ve la dico io la verità. La verità è che fate schifo, molto schifo! La verità è che questo paese sta tornando nel Medioevo e l’omosessualità sta diventando un problema da “combattere”. Con questo titolo da quattro soldi frutto di un “giornalismo” alla deriva non state ferendo me, che ho le spalle larghe e le vostre cazzate me le metto in tasca da 10 anni. Con questo titolo avete offeso la vostra dignità in primis e poi quella degli altri. Con questo titolo avete evidenziato il marciume di questa società ipocrita e razzista. (…) E adesso andate a guardarvi allo specchio e vergognatevi”. Ecco fatto. Continua a leggere dopo la foto

Brava Emma! Nel frattempo, però, sul suo conto, è iniziato a circolare un gossip grande quanto una casa. Altro che lesbica, Emma avrebbe una relazione “passionale” con un uomo. Lo rivela l’ultimo numero del settimanale Oggi. La cantante, infatti, sembrerebbe non essere più single, anche se starebbe facendo di tutto per mantenere la sua storia privata. Eppure qualche indiscrezione è trapelata… “Emma Marrone, che sta attraversando un buon momento professionale, si dichiara single da molti mesi” si legge nella rubrica Pillole di Gossip di Oggi. Continua a leggere dopo la foto

E ancora: “Secondo i ben informati la talentuosa cantante salentina starebbe vivendo già da un po’ di tempo una segreta e passionale storia d’amore”. Ma chi è l’uomo misterioso di cui parla Oggi? Non ci è dato sapere ed è difficile pensare che sarà Emma a spifferare a tutti i suoi segreti. Se ha deciso di mantenere segreta la sua love story, è perché vuole evitare di avere tutti i giornali di gossip alle calcagna. Ma non lo sa che li avrà comunque dopo questa “bomba”? Continua a leggere dopo la foto

Sui social, intanto, Emma appare felice insieme ai suoi amici. A Formentera insieme a lei c’è anche Antonino Spadaccino che fu un suo collega ad Amici. Spadaccino, al momento, starebbe tentando di dare nuovo lustro alla sua carriera buttandosi all’estero. A X Factor UK, con il suo provino, Antonino ha infatti conquistato il pubblico inglese. Saranno rose? Vedremo.

