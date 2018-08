Se c'è un divo di Hollywood che ha fatto stragi di cuori nel corso degli ultimi anni quello è certamente Leonardo DiCaprio. L'attore di 'Titanic' e 'The Wolf of Wall Street' ha sempre avuto belle donne al suo fianco. Con Kristen Zang, per esempio, l'attore ha conquistato le prime pagine delle cronache rosa: la modella è stata la prima vera relazione importante di Leonardo DiCaprio. I due sono stati insieme due anni, dal 1996 al 1998, proprio durante il periodo di ascesa dell'attore all'olimpo di Hollywood. In quegli anni, infatti, Leo ha girato 'Romeo+Juliet' e 'Titanic', portandola addirittura sul set e dichiarando: "Non vedo l'ora di stare con lei alla fine della giornata. È la persona più carina del mondo". La storia, poi, è finita a causa della crescente fama della star che Kristen non è riuscita a sostenere. Ma non solo, nel corso degli anni sono state affibbiate al buon Leo relazioni con personaggi importanti del mondo dello spettacolo. (Continua a leggere dopo la foto)

Appena tornato single, nel 2015 Leo conquista le pagine di gossip per essersi fatto pizzicare in compagnia della popstar Rihanna alla festa dei Golden Globes alla Playboy Mansion. Poche settimane dopo i due si sono presentati insieme alle Barbados al matrimonio del cugino della cantante. Entrambi, però, hanno sempre negato, sostenendo di essere solo ottimi amici. E ancora, una storia importante con Kelly Rohrbach, modella di Sports Illustrated. Con lei condivide la passione per la recitazione e per la causa ambientale. Ma non basta. I due si lasciano poco prima della fine dell'anno. Fino ad arrivare alla storia che Leo ormai porta avanti da quasi un anno... (Continua a leggere dopo la foto)

La nuova fiamma di Leonardo DiCaprio è Camila Morrone: secondo il gossip è la nuova fiamma dell’attore. Ventitré anni di differenza (Leo ne ha 43) i due si frequentano da qualche mese e sono stati paparazzati insieme a Los Angeles. La ragazza di professione fa la modella. Camila è figlia dell’attrice argentina Lucila Solá e dell’ex modello Maximo Morrone. I due non stanno più insieme e Lucila (classe 1976) è legata dal 2011 al divo Al Pacino. Camila è quindi la “figliastra” del grande attore. Nel 2014 era comparsa a fianco della madre e di Al Pacino sul Red Carpet di Venezia. E questa estate è tornata proprio in Italia... (Continua a leggere dopo la foto)



Lo scorso agosto è stato pizzicato proprio nel Bel Paese. Leo, con la sua Camila Morrone, ha scelto l’Italia per le vacanze. Approfittando dello stop dalle riprese del film Once Upon A Time in Hollywood di Quentin Tarantino, l’attore ha fatto prima tappa a Positano e poi a Capri, sempre accompagnato dalla giovane fidanzata. Camila ha documentato le sue vacanze in Italia con sexy scatti dallo yacht e stories in cui balla scatenata a Capri.

Leggi anche:

Da quando Kate Winslet ha recitato in Titanic, tutti hanno sempre detto che quella con Leonardo DiCaprio non è solo una semplice amicizia. Ma l’attrice ha avuto invece una vita intensa. Ecco i suoi mariti

fbq('track', 'Gossip');