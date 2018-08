Esiste una coppia artistica più chiacchierata di questa? Parliamo di Al Bano Carrisi e Romina Power. Il Leone di Cellino San Marco e la 'spalla artistica' hanno da sempre fatto sognare gli italiani. Il loro rapporto è stato sempre al centro delle cronache rosa. Forse, però, non come in questo periodo. Al Bano e Romina da quel ritorno sul palco del Festival di Sanremo hanno stravolto le loro vite. Non solo quelle di Checco Zalone in "Quo Vado?" (film campione di incassi al botteghino, ndr.), ma anche di Loredana Lecciso. Quest'ultima, infatti, si è dovuta arrendere all'evidenza dei fatti e lasciar andare il buon Al Bano. E i rapporti tra Lory e Romina sono più tempestosi che mai. Nelle settimane scorse Loredana aveva accusato Romina di sforzare il cantante pugliese a cantare affermando che il cantante di Cellino San Marco, stava male per via delle sue corde vocali. La risposta di Romina non è tardata ad arrivare: durante il concerto a Rimini, del 10 agosto scorso, la Power, ha lanciato una bomba, non troppo velata, riferita alla Lecciso: "Quando torno non voglio trovarti con una bionda", aveva detto la Power ironicamente ad Al Bano. A quel punto la Lecciso ha spiazzato tutti, postando su Instagram una foto che la ritraeva a Cellino San Marco in compagnia di Al Bano, sorridente e felice... (Continua a leggere dopo la foto)

Qualche giorno dopo, sempre su Instagram, la Lecciso ha condiviso un nuovo scatto fotografico con una didascalia chiara ed eloquente: "Due giorni fa...". Una fan di Loredana, così, ha commentato dando manforte alla bella bionda: "Hai fatto benissimo a pubblicare questa seconda foto così la finiscono di rompere e di dire che risale al 2016. Che sappiano tutti che l'Amore tra due genitori non finisce MAI anche quando la storia finisce. Al Bano è un uomo intelligente ma forse qualcosa di te gli è sfuggito....se solo riuscisse ad acchiapparlo... Siete bellissimi insieme, malgrado la differenza di età". Mentre c'è chi non si dice concorde: "Lui ha un sorriso tirato e forzato....si vede che è la' solo x il figlio...e anche il selfie è stato costretto a farlo perché sapeva che la signora non vedeva l'ora di pubblicarlo...lui ama la privacy". Insomma, il triangolo amoroso non si concluderà mai. E c'è una novità dell'ultima ora: una cena. Tra chi? (Continua a leggere dopo la foto)





Proprio così, Al Bano Carrisi e Romina Power sono stati pizzicati a cena soli soletti. A rilanciare il gossip, in esclusiva, è il settimanale Gente che li ha immortalati sorridenti e felici. Carrisi e la Power sono stati sorpresi in un hotel di Rimini dove si trovavano per una tappa del tour: lei sceglie il suo piatto dal ricco buffet del ristorante, poi anche Albano si avvicina alle portate al fianco della Power. I due cantanti, seduti al tavolo per consumare la cena sono del tutto soli come marito e moglie. E l'intesa sembra alle stelle... (Continua a leggere dopo la foto)



Arriverà una nuova smentita da parte di Al Bano Carrisi sul tipo di serata trascorsa con Romina? Qualche settimana fa, al settimanale Chi, aveva sentenziato riguardo una precedente paparazzata: "Solo per amore di verità tengo a precisare che quella cena, come tante altre in occasione di un comune impegno di lavoro, nulla aveva a che fare con alcun tipo di romanticismo".

