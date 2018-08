“Al limite delle forze”. Meghan non ce la fa più, costretta a chiedere aiuto

Sarà pure la più invidiata del sistema solare, ma per Meghan Markle la vita non è una passeggiata. Lo sappiamo che non direste. Lo sappiamo pensate che la vita della duchessa – senza alzatacce, senza lavoro, senza la spesa da fare (e i conti da pagare) – sia una passeggiata ma non è così. Pensate che Meghan non ne può più. Da quando ha giurato amore eterno al suo Harry (il 19 maggio 2018) la sua vita è diventata assai più complicata. È vero, da novembre ha speso quasi un milione di euro in vestiti e borse, ma ha anche dovuto rinunciare al suo account Instagram, a fare l’attrice, ai suoi cani e alla normalità. È sempre sotto i riflettori e la cosa non è per nulla rilassante anche perché la Regina Elisabetta le ha messo alle calcagna una esperta di etichetta reale che dovrà insegnarle tutto ma proprio tutto su quale comportamenti tenere (e quali no). E la sua famiglia, invece di supportarla, punta a farla affondare. Insomma, se non fosse per Harry che è l’amore della sua vita, sarebbe già partita per un’isola deserta. Continua a leggere dopo la foto

Meghan Markle è stanca, non ne può più. Si sta abituando a fatica alla sua nuova vita e di certo l’ultima cosa che desidera è che il padre le metta i bastoni tra le ruote, come invece fa. Sì, perché, dopo il fratellastro e la sorellastra Samantha, a rilasciare interviste al veleno è stato proprio il padre, Thomas Markle, che non ha alcuna intenzione di riappacificarsi con la figlia e ha dichiarato guerra alla Royal Family. E la situazione, invece di migliorare, peggiora. Continua a leggere dopo la foto

E, come ha svelato una fonte vicina a Meghan, la duchessa è veramente al limite delle forze. Per questo – così pare - avrebbe chiesto l’aiuto di sua madre, Doria Ragland. Il motivo? Solo lei sarebbe capace di far ragionare Thomas e, soprattutto, di farlo tacere in un momento così delicato. Intanto Doria ha lasciato il suo lavoro (da insegnante di yoga) ed è pronta a raggiungere la figlia a Londra. Nel frattempo, però, starebbe tramando qualcosa… Continua a leggere dopo la foto

Cosa? Una riconciliazione tra Meghan e suo padre. Sarebbe ora. Finora Meghan si è trattenuta e non ha mai risposto agli attacchi ma pare che presto abbia intenzione di chiarire le cose con un faccia a faccia. La Markle è infatti andata negli States dove trascorrerà le sue vacanze (senza il marito). Tra le tappe c’è anche Los Angeles dove vive la madre che, a sua volta, vive a pochi chilometri dal padre di Meghan. Il quale, per il momento, pensa solo ad attaccare la Royal family (l’ultima volta ha accusato la Regina di comportarsi come il capo della setta Scientology). Riuscirà Doria nel miracolo di placarlo?

“Guardate la testa!”. Meghan Markle, soffiata ‘choc’. Il segreto bomba della Duchessa



fbq('track', 'Gossip');