“Sarà una sposa…”. Chiara Ferragni, le voci: trucco e capelli saranno “così”

Il grande giorno di Chiara Ferragni e Fedez si avvicina e tutti, naturalmente, si interrogano su come sarà il vestito di Chiara e su quale beauty look sceglierà per il giorno del sì. Certo, Chiara può permettersi qualunque cosa, eppure sono in tanti a pensare che, per il suo matrimonio, sceglierà qualcosa di classico. Non è detto, comunque, che non decida di stupire tutti con qualcosa di estroso. Intanto ricordiamo che ci sarà solo un rito civile, che si terrà a Noto in Sicilia e che si terrà il primo settembre. Da certe indiscrezioni, però, pare che la festa – che sarà in stile Coachella – durerà 3 giorni. Ci saranno ruote panoramiche, migliaia di fiori, musica a volontà e tanti ospiti super vip. La location dovrebbe essere la Dimora delle Balze, a Palazzolo Acreide, a pochi chilometri chilometri da Noto, ma mancano i dettagli più importanti, come il nome dello stilista che vestirà la fashion blogger. Siamo sicuri che Chiara saprà stupire tutti come sempre. Continua a leggere dopo la foto

Inutile comunque fare ipotesi sull’abito da sposa che, si sa, per tradizione, deve restare una cosa segreta. Si possono fare invece delle ipotesi sul beauty look. Le fa Vanity Fair, a partire dalle scelte preferite fatte da Chiara negli ultimi tempi, specie nelle occasioni che contano. Per esempio i red carpet ma anche le occasioni mondane più importanti. Perché, se nella moda Chiara ama sperimentare e sorprendere, è vero che sul fronte trucco e parrucco, non ha mai sperimentato più di tanto. Continua a leggere dopo la foto

I capelli, come spesso ha dichiarato, resteranno lunghi e non pensa minimamente a tagliarli. Anche il colore è lo stesso biondo (con qualche piccola variazione di sfumatura) da anni. Li terrà sciolti o raccolti? Beh, non si può dire. Tutto dipende dall’abito, dalla location. Ma secondo Vanity Fair la super fashion blogger opterà per tenerli sciolti con delle onde morbide. Però non è escluso che scelga un semi-raccolto. E per quanto riguarda il trucco? Continua a leggere dopo la foto

In genere Chiara preferisce quello luminoso senza colori troppo sgargianti. Probabilmente opterà per un trucco nudi (sui toni del rosa e del pesca). Gli occhi sono in primo piano messi in evidenza da matita e mascara con il suo colore pazzesco bene in mostra. Secondo Vanity la Ferragni sarà una sposa boho-chic. Ci avranno indovinato p Chiarà ci stupirà ancora una volta? Stiamo a vedere…

