Nozze (vip) segrete! Una cerimonia da sogno. E che abito lei: 6 metri di velo!

Matrimonio in gran segreto, quello che è andato in scena qualche giorno fa in California. Cerimonia da sogno, con parenti e amici più cari, e un abito da sposa a dir poco maestoso per lei, attrice famosissima. Il sì è stato pronunciato alla Saint Lucia Preserve di Carmel, una location favolosa nel bel mezzo dei boschi, circondata da una serie di ranch, dove hanno alloggiato tutti gli ospiti, che hanno così approfittato per organizzare qualche escursione. Gli sposi si sono scambiati gli anelli in mezzo agli alberi secolari, per poi spostarsi per il ricevimento in un luogo al chiuso. Il menu? È stata una cena a tema, tipicamente californiana. Agli invitati sono stati serviti salmone Monterey Bay, insalata di spinaci e cavoli e cavolfiore grigliato, mentre per quanto riguarda la torta nuziale i neo sposini hanno optato per un dolce vegano al cioccolato. La festa è continuata dopo cena, con danze scatenate. I beninformati rivelano che gli ospiti e i neo marito e moglie hanno ballato anche il tip tap sulle note di "In My Heart" di Moby. (Continua dopo la foto)



Sono diventati marito e moglie l'attrice Hilary Swank, la star del film 'Million Dollar Baby', e Philip Schneider, con cui sta insieme dal 2016. Sono stati fidanzati per poco più di due anni, dunque, e lo scorso weekend si sono giurati amore eterno. Innamoratissimi, hanno aspettato qualche tempo prima di sposarsi per dare tempo al padre della Swank di rimettersi dal trapianto di polmone a cui era stato sottoposto.

Si parlava anche di look strepitoso in apertura. Beh, le foto lo dimostrano: l'attrice era davvero stupenda. Ha indossato un look disegnato appositamente per lei da Elie Saab. Voleva qualcosa di romantico e senza tempo, per apparire perfettamente ambientata nella foresta di sequoie in cui si è svolta la cerimonia e, a quanto pare, il noto stilista di origine libanese non ha deluso i suoi desideri e le sue aspettative.

Per il suo gran giorno, Hilary Swank ha sfoggiato un abito bianco in pizzo chantilly, chiffon e organza di seta caratterizzato da una gonna morbida con strascico e un corpetto dalle decorazioni floreali con uno scollo a V generoso e le maniche corte. A completare il tutto, ha optato un tulle lungo addirittura 6 metri, un bouquet di fiori bianchi e delle scarpe con il tacco firmate Christian Louboutin. Dopo la cerimonia, poi, cambio! L'attrice ha indossato un abito da ballo bianco ricoperto di perline tono su tono di Dior, realizzato personalmente da Maria Grazia Chiuri.

