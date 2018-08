La manina che stringe il suo indice: è diventato papà! Lo annuncia con questa foto

La data della nascita, il nome dato alla piccola, un cuoricino e un fiocco rosa. Il tutto sotto a una foto tenerissima della manina della neonata che stringe quella del papà, autore del post pubblicato su Instagram che è stato poi preso d'assalto dai fan. Gioia immensa per papà e mamma, diventati genitori per la prima volta di Jonah Maxime. Lui è il centrocampista giallorosso di origine olandese Kevin Strootman, lei la compagna Thara. Il post di Strootman è stato subito ricondiviso dalla A.S Roma. La società capitolina ha subito fatto gli auguri al giocatore ripostando la sua foto dolcissima della neonata scrivendo “Benvenuta nella famiglia giallorossa”. La piccola è nata lunedì 20 agosto 2018, poche ore dopo la prima di campionato che la Roma ha disputato a Torino. È finita 1 a 0 con gol di Edin Dzeko su cross di Justin Kluivert quasi allo scadere del tempo. Subito dopo la vittoria contro i granata, Strootman è stato accanto alla sua Thara al momento del parto. (Continua dopo la foto)



Non poteva essere un inizio di stagione migliore per il centrocampista, che nel giro di poche ore ha festeggiato i primi 3 punti rispondendo così a Napoli e Juventus e, soprattutto, l'arrivo in famiglia della sua primogenita. A proposito di Roma, nei giorni scorsi Strootman ha detto che "parliamo sempre di lottare per lo scudetto, ma dobbiamo farlo vedere in campo. Molte squadre si sono rinforzate, la Juventus con l'arrivo di Cristiano Ronaldo è ancora più competitiva".

Nei giallorossi, invece, quest'anno è arrivato Justin Kluivert, il figlio di Patrick, che con quella prodezza sul finale di Torino-Roma di domenica scorsa ha fatto un debutto straordinario in campo. "Kluivert? È giovane e forte – ha aggiunto Strootman parlando del connazionale, arrivato dall'Ajax - È molto veloce nell'uno contro uno e si vede che ha tante qualità. Può dare tanto anche a centrocampo".





Il debutto a Torino è stato positivo, ma il campionato è solo all'inizio. Ma sarà diverso da tutti i precedenti ora che nella famiglia Strootman c'è anche Jonah Maxime. Ha i capelli scuri, come la mamma, e ha 'deciso' di venire al mondo in clinica di lunedì, giorno in cui papà Kevin era libero. Al momento del parto, accanto a mamma Thara, c'era il centrocampista e anche le rispettive famiglie, che fino all'ultimo non sapevano come si sarebbe chiamata la piccola. In Olanda si usa così, ha assicurato Strootman agli amici, che erano infatti stati informati solo del sesso.

"Ha partorito!". L'avevamo lasciata così: la vip ora è mamma. Chi è il papà