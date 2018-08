L'avevamo conosciuta tutti per la sua storia d'amore con il calciatore Mario Balotelli. Poi la vita ha preso per entrambi una piega diversa. E ora... fiocco azzurro per Fanny Neguesha! È nato il primo figlio di lei e Mario Lemina, al quale è stato dato il nome di Isaiah King. A dare l’annuncio è stata la modella e ballerina belga, famosa per la sua tormentata relazione con Mario Balotelli e per la partecipazione all’Isola dei Famosi. Fanny ha rivelato su Instagram di aver partorito e ha dato il benvenuto al suo bambino condividendo un tenero scatto del piccolo. Non solo: la giovane ha scritto una vera e propria dedica d’amore al suo primogenito, per il quale è già pazza d’amore. "Piccolo mio, quando verrà il giorno in cui parlerai, parlami senza paura. Per favore, dimmi quando le cose ti sembrano ingiuste". (Continua a leggere dopo la foto)

“Se un giorno ti faranno sentire indegno di essere amato, non dimenticare mai che sei tutto per me. Non temere il mio giudizio se farai delle scelte di cui non andrai orgoglioso. Non aver paura di dirmi i tuoi errori. Non accettare minacce o intimidazioni. Non fermarti davanti a nulla”, ha scritto Fanny. E poi ancora: “Viviamo in un mondo in cui gli agnelli finiscono per essere uccisi dai lupi. Ma tu sei nato sotto il segno del re. E anche se il mondo ti volterà le spalle non sarai mai solo". (Continua a leggere dopo la foto)

"Io sarò la tua alleata, legata a te per sempre! Figlio mio, il mio amore, il mio perdono e la mia tolleranza per te non avranno limiti. Non ti renderai sempre conto dell’amore che ho per te eppure sei l’unico che sa come batte il mio cuore da dentro… Benvenuto Isaïah-King. Con amore infinito… la mamma e il papà". Se Fanny Neguesha è diventata mamma per la prima volta, lo stesso non si può dire per Mario Lemina. L’ex calciatore della Juventus, oggi in forza al Southampton, è già padre di Neals, frutto di un precedente legame. (Continua a leggere dopo la foto)

Lemina è molto legato al bambino, che spesso fa capolino sul suo account Instagram. E anche Fanny sembra aver instaurato un ottimo rapporto con il figlio del compagno, che ha reso di nuovo padre con la nascita del piccolo Isaiah King. Mario Lemina e Fanny Neguesha stanno insieme dalla scorsa estate ma fin da subito la loro storia d’amore si è rivelata seria, tanto da decidere di allargare la famiglia. E chissà che ora non arrivino i fiori d’arancio… nell’attesa, tanti auguri!

Ti potrebbe interessare anche: "Hai capito Mario Balotelli!". Il calciatore italiano pizzicato con la nuova fiamma: ecco chi è



fbq('track', 'Gossip');