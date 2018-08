“È molto preso”. Flavio Briatore, sì: dopo la Gregoraci, c’è una nuova ‘lei’

Da quando è scoppiata la coppia Gregoraci-Briatore, la cronaca rosa si è concentrata su Elisabetta. Già a inizio anno, quindi pochi mesi dopo la separazione ufficiale e consensuale dal manager, la showgirl era stata avvistata con Francesco, quello che veniva dato come suo nuovo compagno. Proprio qualche giorno fa, a 8 mesi dall'addio definitivo a Briatore, ecco che finalmente è sbucata la prova del nove sulla relazione che la Gregoraci ha intrapreso di recente. Il settimanale Chi ha infatti sorpreso Eli a New York con Francesco. In pratica, dopo un'infinità di rumor, è uscita allo scoperto, la Gregoraci. Lo dimostrano le foto esclusive pubblicate sull'ultimo numero della rivista diretta da Alfonso Signorini, che rivelano qualcosa di più di un'amicizia. I paparazzi di Chi hanno immortalato Elisabetta e Francesco abbracciati per le strade della Grande Mela e una mano, quella di Elisabetta, che si posa su una zona 'confidenziale'. Poi, altra foto, si sono concessi uno spuntino al volo. (Continua dopo la foto)



Chi è il nuovo compagno di Elisabetta? Si chiama Francesco, ha 42 anni e come Flavio Briatore è un imprenditore, ma lavora nel campo dei cosmetici. Dunque ora sembra ufficiale che Eli abbia voltato pagina con lui, nonostante, come più volte fatto presente dagli ormai ex coniugi Briatore, i rapporti tra loro sono rimasti ottimi, anche per il figlio Nathan Falco. Ecco. Ma Briatore? Mentre Elisabetta se la spassa nella Grande Mela, il manager è in vacanza in Sardegna col figlio.

Ma è sempre il settimanale Chi a lanciare una bomba. A detta del settimanale, infatti, pare che anche Flavio abbia trovato di nuovo l'amore. La rivista non fa nomi, parla di una donna misteriosa di cui non si conosce ancora l'identità che l'imprendiore starebbe frequentando. Dalle foto social di lui non c'è traccia di questo presunto flirt. Solo scatti generici o in compagnia di Nathan Falco che, al Billionaire, ha anche posato con Fedez.

Come detto, non si sa molto su questa presunta 'nuova fiamma' di Briatore (così viene definita nella rubrica 'Chicche di gossip' di Chi). La rivista diretta da Signorini sostiene però che lui, nonostante sia molto impegnato, sarebbe molto preso da questa ragazza che gli sarebbe stata molto vicina nell'ultimo periodo. Si sa infine che è straniera, nulla di più. Per ora...

