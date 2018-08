Sembra ieri e invece era il 6 maggio 2017 quando Fedez, in ginocchio e con l'anello in mano, fece la proposta di matrimonio a Chiara Ferragni davanti a 10mila persone, all'Arena di Verona. Lei, sorpresa ed emozionatissima, rispose di sì. Ecco: da quella sera, sostanzialmente, il rapper e l'influencer più social che ci siano tengono col fiato sospeso i fan. Il loro non è certo un matrimonio reale, ma poco ci manca se consideriamo gli indizi sparsi, i rumor e la curiosità morbosa. Poi è arrivata la dolce attesa, sempre documentata giorno dopo giorno, e a marzo scorso è arrivato Leone, il primo erede della coppia che è già una baby star, considerando che nemmeno era venuto al mondo e dominava già Instagram. Nell'arco di tutti questi mesi, però, non ci si è certo dimenticati delle nozze che, nonostante il trasferimento temporaneo a Los Angeles, il parto, il ritorno in patria, i lavori e poi finalmente la nuova casa super lusso dei Ferragnez, hanno tenuto banco quasi come quelle di Meghan Markle e il principe Harry (sì, forse abbiamo esagerato). (Continua dopo la foto)

In ogni caso, l'attesa è quasi finita. Il primo settembre 2018, a Noto, in Sicilia, andrà scena l'attesissimo matrimonio di Chiara e Federico. E non verrà celebrato con rito religioso. E no, per chi fosse vissuto su Marte negli ultimi mesi, vista l'ondata di polemiche che hanno dominato rete e giornali per giorni, non battezzeranno Leone in quell'occasione. Non lo battezzeranno proprio. “Mai”, ha fatto sapere lui scatenando poi l'inferno. Tornando alle nozze, a giudicare dalle partecipazioni e dalle recenti dichiarazioni dei futuri sposini, sarà sicuramente il matrimonio meno sobrio e più social che ci sia.

Chiara e Fedez non hanno voluto vendere l'esclusiva a una qualche rivista: “Vogliamo che gli ospiti si sentano liberi di postare ciò che vogliono. Per questo non ho accettato nessuna proposta di esclusiva”, hanno fatto sapere. La lista degli invitati? Top secret, ma qualche indizio lo abbiamo già avuto. Ci sarà, per esempio, Bebe Vio, che ha ricevuto il tanto ambito invito e poi l'ha fatto sapere a mezzo social; tra gli ospiti vip internazionali dovrebbero, poi, esserci la top model Bianca Balti e l’ereditiera Paris Hilton. E poi l'immancabile J-Ax e il giudici di Xfactor Manuel Agnelli, tra gli altri.

🌅 Un post condiviso da Fedez (@fedez) in data: Ago 19, 2018 at 11:59 PDT





Capitolo regali di nozze. Ricordate? La coppia aveva detto no ai doni in un video aveva chiesto agli invitati, e ai fan, di versare il corrispondente del regalo attraverso la raccolta fondi attivata su GoFundMe.com. La somma raccolta andrà poi devoluta a una causa “specifica e speciale scelta tra le numerose richieste ricevute in queste settimane dai fan alla mail charity@theferragnez.com”, spiegava. Lo scopo è “aiutare in concreto uno o più dei nostri fan, quindi non donare a una onlus, ma donare direttamente a una causa meritevole di uno di voi”. Bene. Succedeva 20 giorni fa. Sapete quanto è stato raccolto finora? Tremila euro, scrive Io Donna, ricevuti da 5 donatori di cui 3 anonimi. Pochi o tanti? Mancano meno di 10 giorni al matrimonio, ma anche 47mila euro visto che l'obiettivo è di 50mila...

"Non voglio pensarci". Quanti chili deve perdere Chiara Ferragni dopo la gravidanza? La sua risposta