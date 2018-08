Ma quello è Luigi Di Maio! Beccato in barca, con ‘lei’, una bruna bellissima: foto

Non solo politica, anche la vita privata di Luigi Di Maio è finita nell'occhio del ciclone da quando il leader pentastellato si è insediato in parlamento, andando a ricoprire il ruolo di vicepresidente del Consiglio e ministro del nuovo governo Conte. Stando alle ultime, dopo la fine delle sue relazioni con la fidanzata storica Silvia Virgulti, esperta di comunicazione del M5S e sua compagna per quattro anni, e con l'avvocato e consigliere comunale di Alcamo Giovanna Melodia, Di Maio è tornato single, nonostante ultimamente si vociferasse di un ritorno di fiamma con la Virgulti. Era stato il settimanale Oggi, pochi giorni fa, a lanciare la voce con una nuova paparazzata realizzata fuori da la casa del Ministro del lavoro, mentre la Virgulti usciva dal portone. L'esperta di comunicazioni del M5S, alla vista dei fotografi, ha reagito stizzita ed è tornata a rifugiarsi all'interno. Poi, in un secondo momento, è uscita in strada sola. I due erano già stati visti insieme alla festa di compleanno Di Maio il 6 luglio scorso. (Continua dopo la foto)



Usciti quegli scatti, molti hanno cominciato a pensare a un vero e proprio ritorno di fiamma tra i due a cui però non è seguita replica. Va invece sottolineato che il vicepresidente aveva già ufficializzato a novembre, dopo la rottura, che i due erano rimasti in buoni rapporti. L'altra sua ex, la Melodia, ha invece rilasciato un'intervista sempre a Oggi per fare chiarezza sulla sua storia con Di Maio: "È finita ai primi di giugno, nei giorni in cui giurava il governo, ma la storia si trascinava già da un mese. Lasciarci è stata una scelta maturata e condivisa da entrambi, non si poteva andare avanti", ha raccontato l'avvocato e consigliere comunale dei 5 Stelle ad Alcamo.

E sui motivi della rottura, la Melodia ha spiegato che "la politica ha contribuito. La distanza e il fatto che lui fosse così preso dalla formazione del governo. Era molto stressato, era impossibile vederci. Prima mi coinvolgeva nelle sue giornate, condivideva tutto con me con messaggi, note vocali, video, foto. Il nostro era un rapporto vivo". A Di Maio rimprovera solo "di non aver gestito con delicatezza il 'dopo': con poco mi avrebbe evitato momenti di difficoltà".

E ora una nuova voce, con tanto di paparazzata. Il tutto fornito ancora dal settimanale Oggi in esclusiva nel numero in edicola. Archiviate le storie passate, sembra che Luigi Di Maio abbia una 'nuova amica'. Il vicepremier è stato fotografato in barca, a Capri, in compagnia di una giovane donna di cui al momento però si sa poco e niente. Bella, bruna, appare in grande sintonia con Di Maio, scrive la rivista. Non si conosce il nome, né altri dettagli su questa misteriosa ragazza. È davvero la sua nuova fiamma?

