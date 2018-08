“Qualcosa non torna”. Stefano De Martino, scoop “bomba” sulla vita privata

“Sono single”. Lui lo continua a ripetere ma ormai non ci crede più nessuno. Ma come si può pensare che Stefano De Martino, anzi, quel figo pazzesco di Stefano De Martino non abbia una donna accanto a sé? Impossibile da credere. Anche perché sono mesi, anni, che Stefano dichiara di non avere una donna. In tanti dicono che il ballerino di Amici (che in tutta probabilità nella prossima edizione del talent prenderà il posto di Garrison) sia ancora innamorato di Belen e che per questa ragione non sia mai riuscito ad avvicinarsi a un’altra donna. Pare che per lui la separazione sia stata particolarmente traumatica e pare che non l’abbia mai completamente superata. Questo è ciò che dice il gossip. Sarà vero? Bisognerebbe chiederlo a Stefano… Ah ah ah. Va bene ma perché vi stiamo parlando di lui e della sua presunta “libertà”? Semplice, perché è stato beccato con una donna. Capito? Lui e lei sono in vacanza alle Baleari e se la spassano. Continua a leggere dopo la foto

Non solo. Con loro c’è anche il figlio di Stefano, Santiago. E non vi pare che questo sia un indizio che quella tra Stefano e la ragazza in questione non sia solo un’amicizia? Sapete chi è la ragazza in questione? Ancora lei, sempre lei: Gilda Ambrosio. Ma allora stanno insieme, ma perché non lo dicono? La verità è difficile da decifrare. Quel che si sa con certezza è che Stefano e Gilda passano tantissimo tempo insieme e sono molto affiatati. Continua a leggere dopo la foto

Tra l’altro pare che Santiago adori Gilda e viceversa… In più avevano passato molte settimane insieme anche a Ibiza, per non parlare del fatto che, quando Stefano era in Honduras, Signorini aveva fatto sapere che si sentivano di continuio… “Siamo amici. Ci vogliamo un bene infinito. Sai quando dici che hai trovato una persona, ‘la’ persona? Che però non è il tuo fidanzato”, aveva detto tempo fa Gilda quando era stata intervistata da Gioia. Continua a leggere dopo la foto

Ma qualcosa non quadra e dalle foto pubblicate sull’ultimo numero di Chi, i due sembrano sempre più vicini. Prima Ibiza, poi le Baleari, insomma ma a chi vogliono far credere che tra i due ci sia solo amicizia? Resta però un’unica spiegazione logica al loro continuo negare una relazione: il fatto che entrambi vogliano preservare la loro privacy e mantenere la storia il più privata possibile. Voi che dite?

Ritorno di fiamma! Stefano De Martino è stato “beccato”. Il gossip è clamoroso

fbq('track', 'Gossip');