Per Belen Rodriguez sono giorni duri questi. La fine dell'estate si avvicina e, di conseguenza, il ritorno in quel di Milano. Gli ultimi giorni, con gli annessi scatti postati su Instagram, sono all'insegna delle polemiche. Sia che colpiscono direttamente lei, sia il figlioletto Santiago, avuto dalla relazione con Stefano De Martino. Partiamo dallo scatto della discordia che riguarda proprio la showgirl argentina: nei giorni scorsi, durante lo spostamento da Ibiza alla Sardegna, Belen Rodriguez si è fatta fotografare appoggiata a un jet privato. Come era successo per la moglie di Paolo Bonolis, Sonia Bruganelli, si è scatenato un vero e proprio putiferio: i commenti degli haters non hanno lasciato spazio a interpretazione. "Mi piacevi, ma ora esce una parte che non mi piace molto". Gli attacchi a Belen non si sprecano e fra i tanti che la criticano c'è anche chi sostiene addirittura che la Rodriguez condivida questo tipo di foto perché le piace "godere dell'invidia degli altri". Parole forti, alle quali - per il momento - la fidanzata di Andrea Iannone non ha voluto rispondere. E c'è anche chi sentenzia: "Cafona, poveretta. Solo un bel contenitore ma vuoto". (Continua a leggere dopo la foto)

Gli haters - come detto in apertura - si sono 'gettati a capofitto' anche su Santiago, il figlio di Stefano e Belen. Durissimi i commenti nei confronti del piccoletto della 'crew' Rodriguez: offese difficili da digerire. Sotto una foto postata da mamma Belen sono comparsi tantissimi commenti nei confronti del piccolo. Cose tipo 'È brutto', 'hai dei capelli orrendi', 'non ha preso dai genitori' e cose del genere. "È orribile" hanno anche scritto. Belen per ora non ha risposto agli haters ma più di qualcuno spera che lo farà quanto prima. Intanto, proprio la Rodriguez, continua a godersi le vacanze in attesa degli impegni lavorativi nella città meneghina. (Continua a leggere dopo la foto)



L'estate di Belen Rodriguez è sotto il segno di Andrea Iannone. La coppia, al centro del gossip nei mesi scorsi per una 'presunta' crisi e conseguente pausa di riflessione, è tornata a mostrarsi sui social come un tempo. Scatti bollenti, Instagram stories, video: Andrea e Belen si godono il mese di agosto insieme. E la Rodriguez parla del motociclista con 'termini forti': "È una persona di intelligenza superiore. Mi vuole bene, prima di amarmi. Lui è matto, ma è anche un puro, uno vero che dice le cose come stanno. E poi, a letto è davvero insaziabile. Non gli basto mai". Nonostante l'amore a gonfie vele, però, la Rodriguez non ha progetti di maternità in vista: "Santiago mi chiede spessissimo un fratellino - ha detto la showgirl - ma non sono più quella di una volta. Un figlio è una cosa importante, non si fa con leggerezza". E adesso, come testimoniano le foto scattate dal settimanale 'Chi', la passione è più forte che mai... (Continua a leggere dopo la foto)



Andrea e Belen senza freni a largo di Formentera. Il settimanale diretto da Alfonso Signorini li ha beccati in movenze passionali e sguardi hot. Palpatine bollenti, curve mozzafiato. Iannone e la Rodriguez se la spassano in barca. Per loro due la crisi ormai è bella che superata. E c'è anche chi è pronto a scommetterci: entro il 30 giugno 2019 arriverà la cicogna...

