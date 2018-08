Un'estate 2018 che, forse, difficilmente dimenticherà. Giulia De Lellis, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, diventata celebre grazie alla sua storia con Andrea Damante, è finita su tutte le prime pagine dei rotocalchi dei giornali di gossip. Colpa, appunto, del deejay e tronista del programma condotto da Maria De Filippi: la storia dei Damellis, capace di conquistare consensi e apprezzamenti da migliaia di fan nel corso di questi due anni, è tramontata. Alti e bassi hanno caratterizzato gli ultimi mesi: un primo stop era arrivato ad aprile, poi il riavvicinamento estivo con la paparazzata - con super-topless di Giulia annesso - da parte del settimanale 'Chi'; una vacanza in terra iberica insieme sembrava aver spazzato via gli ultimi dubbi sul ritorno di Giulia e Andrea, poi la doccia gelata. Sì, perché a inizio agosto è stato proprio Damante a far chiarezza e 'gelare' i fan della coppia annunciando la rottura definitiva. (Continua a leggere dopo la foto)



Giulia, così, sta riprendendo in mano la sua vita. Nei giorni scorsi, dopo aver ricevuto diversi complimenti per il suo stato di forma 'perfetto', ha voluto svelare il suo segreto sul regime alimentare. A chi gli ha chiesto quale dieta stia seguendo per essere così tonica, l'ex gieffina e corteggiatrice di Uomini e Donne ha spiegato: "Nessuna dieta particolare, ma semplicemente cibo sano e ovviamente qualche momento di ‘schifo'", per dirla con le sue parole. Infatti non si fa mancare nulla nei 5 break quotidiani, anche durante questa lunga estate. (Continua a leggere dopo la foto)



A proposito di stagione estiva, per Giulia è arrivato il momento dei bilanci. E come sempre il luogo preferito dove raccontare i suoi aspetti più intimi è il social network Instagram. Con un lungo post, diventato presto virale, la De Lellis ha fatto il resoconto - con bilancio - degli ultimi tre anni di vita: "Casina d’estate, profumo di mare e famiglia Ultimi giorni di vacanza prima di ripartire carica. - ha scritto in un lungo post l'ex concorrente del Grande Fratello Vip - Viaggi ma soprattutto nuovi e grandi progetti che come sempre condivideremo insieme". E appunto, gli ultimi tre anni sono stati frenetici e particolari per Giulia: "Se mi fermo a pensare a come la mia vita è stata stravolta nell’arco di quasi tre anni rimango ancora un po’ scioccata. Una persona speciale una volta mi disse “ tu non sei ipocondriaca tesoro, tu ami semplicemente la vita, da morire” ! ( vediamo chi di voi ricorda chi e dove). Dio è vero, io amo troppo la vita, io amo troppo vivere". (Continua a leggere dopo la foto)

Giulia, poi, manda un messaggio anche ai tantissimi follower che la seguono dando loro un consiglio utile: "E qualunque sia la vostra situazione, con qualsiasi problema, con le imperfezioni, i disagi o le disavventure: amatela. È una .. Provate a pensarci. Viviamo, dovrebbe bastare già...".

