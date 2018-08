Anche le storie d'amore più belle, e più lunghe, a un certo punto possono finire. Dopo tanti addii a cui abbiamo assistito negli ultimi anni del mondo vip, ecco che alla lunga lista si aggiunge un'altra fine illustre. Parliamo del fatto che Lino Guanciale (eletto ultimamente e nuova icona di bellezza dal pubblico femminile) è tornato single. L’attore de L’Allieva, La Porta Rossa e tante altre fiction Rai di successo ha chiuso la sua relazione decennale con Antonietta Bello, attrice teatrale vista però di recente anche in tv, nell’ultima stagione de Le tre rose di Eva. È stato lo stesso Lino, da sempre restio a parlare della sua vita privata, a dare l’annuncio alla stampa. In un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, nella quale ha presentato la seconda stagione di Non dirlo al mio capo con Vanessa Incontrada, Guanciale ha ammesso di aver chiuso la sua relazione con la collega. (Continua a leggere dopo la foto)

Una confessione da fare, soprattutto per i fan della coppia che, sebbene molto riservata, ha fatto sognare più di qualcuno per la sua semplicità e unione. “Dopo dieci anni io e la mia compagna abbiamo di comune accordo e molto serenamente deciso di separarci. Il nostro rapporto è molto bello anche adesso. Non me ne vogliano le altre colleghe, ma lei è l’attrice più brava che io conosca e quindi le nostre strade non smetteranno di incrociarsi”, ha detto Lino Guanciale, che dunque prova ancora profonda stima nei confronti dell’ormai ex fidanzata. (Continua a leggere dopo la foto)

I due lavoreranno mai insieme? Chissà… per ora l’attore abruzzese vuole concedersi una pausa dal lavoro e per questo tra qualche mese partirà per un lungo viaggio – rigorosamente da solo – in Patagonia. Un’occasione pure per festeggiare i prossimi 40 anni, che Lino festeggerà nel 2019. Antonietta Bello e Lino Guanciale si sono conosciuti all’Università di Venezia, dove Guanciale teneva un corso di recitazione. Grazie all’attore di Che Dio ci aiuti la Bello ha scoperto questa passione e deciso di diventare attrice. (Continua a leggere dopo la foto)

Per anni hanno mantenuto un semplice rapporto d’amicizia, soprattutto perché l’interprete era impegnato con un’altra persona. Le cose sono cambiate in un secondo momento, quando la giovane ha chiesto aiuto al collega per un esame da sostenere al Teatro Stabile di Genova. Travolti dalla passione Antonietta e Lino non si sono più lasciati e sono stati insieme per ben dieci lunghi anni.

Ti potrebbe interessare anche: "Paparazzata con lui". Elisabetta Gregoraci infiamma il gossip. Chi c’è adesso nel cuore della showgirl



fbq('track', 'Gossip');