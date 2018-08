In passato si era parlato solo di un probabile flirt tra Francesca Sofia Novello e Valentino Rossi ma oggi, martedì 21 agosto, ne arriva la conferma. È stata proprio la ex ombrellina ad ufficializzare la relazione e a spegnere il continuo chiacchericcio attraverso una foto su Instagram con il campione di Moto GP. L'immagine è corredata anche da una didascalia esplicita "Love you @ ValeYellow46" che confermerebbe la relazione tra i due. Dopo la lunga storia con Linda Morselli (oggi compagna di Fernando Alonso) finita nel 2016, il Dottore ha ritrovato l’amore. Ventiquattro anni, modella di lingerie ed ex ombrellina (questo potrebbe aver facilitato il primo incontro col pilota), originaria di Arese, Milano. Su Instagram supera gli 80 mila mila follower ed è già stata soprannominata la ''Brooke Shields italiana''. Gli occhi verdi, i capelli scuri e le lentiggini sulle guance, del resto, ricordano l’attrice americana ai tempi di Laguna Blu. A dividerli 15 anni di differenza e un’opposta passione calcistica: se il Dottore ha sempre tifato Inter, lei tifa Milan. Per il resto, i due sono già inseparabili. (Continua dopo la foto)



Tutto sarebbe iniziato a fine 2017, quando Francesca è stata ospite del pilota di MotoGp al Ranch di Tavullia. Da allora, è stata fotografata più volte in compagnia di Marta Aranda e Yana Kochneva, rispettivamente le fidanzate dei piloti di Moto2 Federico Fuligni e Lorenzo Baldassarri, e di Marta Vincenzi, compagna di Luca Marini, fratello di Vale Rossi. Francesca Sofia Novello lavora con la celebre agenzia di moda Major Model Management ed è fra le protagoniste della nuova campagna Guess. Occhi verdi e lunghi capelli neri: Francesca è bellissima e, a quanto pare, anche piuttosto colta.

La nuova fiamma di Valentino Rossi infatti studia Giurisprudenza con ottimi risultati. ''Dai, ormai lo ha visto mezzo mondo. Io e Vale stiamo insieme e allora?…", aveva detto la giovane intercettata dalla Gazzetta dello sport. Insomma, i segreti devono restare segreti. Guai a spifferarli: "Non ne parlo. Punto. E tutto questo clamore intorno a me poi… è da pazzi", aveva detto lei. Solo qualche settimana fa i due sono stati intercettati dai paparazzi di Diva e Donna. A bordo del lussuoso Titilla II, lungo 20 metri, ecco Rossi e la Novello baciarsi. E non solo: lei sfila anche il bikini, lasciando tutte le roventi curve in bella mostra. "E inizia la danza della seduzione...", scrive il rotocalco, che pubblica una foto assai maliziosa.

♥️ @valeyellow46





La love story con il nove volte campione del mondo di motociclismo fa parte del suo privato e deve essere difesa. "Ero una Leopardina del Leopard Racing Team di Moto3 – aveva raccontato al quotidiano sportivo –, un lavoro che è stato una vera palestra. Da sola, in giro per il mondo, impari a cavartela. E si cresce. Ma poi ho capito che la grid girl non faceva più per me e due anni fa ho smesso per concentrarmi sulla carriera di modella". Ora quel post su Instagram: non c’è più dubbio.

