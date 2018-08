"Si fa presto a cantare che il tempo sistema le cose, si fa un po' meno presto a convincersi che sia così...", cantava Ligabue. E adesso pare davvero che il tempo le cose le abbia sistemate per Elisabetta Gregoraci. La bellissima showgirl italiana è volata infatti a New York, volando anche lontano dal suo passato. Pare infatti che Flavio Briatore sia ormai un ricordo. All’orizzonte c’è Francesco, il suo nuovo fidanzato. Le foto che la rivista ‘Chi‘ (qui sotto lo scatto e le anticipazioni) pubblicherà in edicola da mercoledì 22 agosto lasciano poco spazio ai dubbi su quale sia il legame instaurato tra la showgirl calabrese e il nuovo compagno: nessuna amicizia, ma qualcosa di più… Dunque, a 8 mesi dalla separazione ufficiale e consensuale da Briatore, ecco che finalmente sbuca la prova del nove sulla relazione che la conduttrice ha intrapreso di recente. (Continua a leggere dopo la foto)

Abbracciati nelle strade della Grande Mela, una mano, quella di Elisabetta, che si posa su una zona ‘confidenziale’. E poi uno spuntino al volo e via…. Così Elisabetta e Francesco sono stati paparazzati dalla rivista diretta da Alfonso Signorini. D’altra parte i due non arrivano come un fulmine a ciel sereno nella cronaca rosa italiana. Infatti, già a inizio anno c’era stato qualche spiffero e qualche avvistamento. E a quanto pare la conoscenza è andata molto bene e si è formata la coppia. (Continua a leggere dopo la foto)

Dunque perché nascondersi. Tanto vale godersi l’amore alla luce del sole; meglio, però, non sotto i riflettori del gossip nostrano: New York è una meta azzeccata. Francesco, ‘l’uomo ombra’ (ora non più) di Elisabetta, è come Flavio Briatore un imprenditore. Ha 42 anni e viene da Parma. Gli affari li muove nel campo dei cosmetici. E mentre la Gregoraci e il suo nuovo love si accompagnano con tenerezza a New York, Flavio è in Sardegna con il figlio Nathan Falco. (Continua a leggere dopo la foto)

Solo pochi giorni fa, tra l’altro, il giovanotto ha cenato con il suo beniamino Fedez al Billionaire. Alla serata, nel locale, era presente anche Giulia De Lellis. Ovviamente, il tutto è stato documentato via social. Insomma, non fatichiamo comunque a credere che il buon Flavio Briatore non trovi presto una nuova sistemazione, anche se forse è arrivato per lui il tempo di dedicarsi solo al figlio e ai suoi affari.

