“Non è più lei”. Kate Middleton, i sudditi se ne sono accorti e ora pensano al peggio

Per i sudditi della Gran Bretagna, ormai è una certezza: Kate Middleton non è più la stessa. Tutti sono ormai certi che la duchessa, dalla nascita di Louis, non sia più la stessa, che abbia qualche problema. Ormai la preoccupazione è generale: tutti temono per la sua salute. Kate in effetti è magrissima (nonostante abbia partorito da pochi mesi), sorride meno e quando lo fa, sembra che la cosa sia forzata. Per questo si pensa che la duchessa abbia iniziato a soffrire di depressione. Depressione post partum, un disturbo che colpisce, con diversi livelli di gravità, dal 7 al 12% delle neomamme ed esordisce generalmente tra la 6ª e la 12ª settimana dopo la nascita del figlio. Come si manifesta?

La donna si sente triste senza motivo, irritabile, facile al pianto. È una cosa molto delicata e le donne che soffrono di depressione post partum non dovrebbero mai essere lasciate sole. Ma è vero che Kate soffre di depressione post partum? Continua a leggere dopo la foto

Non si sa. Però ci sono tanti indizi che fanno pensare che sia vero. Sì, poco dopo il parto Kate Middleton si era mostrata in perfetta forma e serena. Era andata al matrimonio di Meghan e Harry a un solo mese dal parto ed era sembrata “normale”. Poi ha iniziato a mostrare qualche cenno di cedimento. Qualche sorriso forzato, lo sguardo spesso perso nel vuoto, l’espressione pensierosa, il viso scavato. Non sembra più lei. È stanca, “diversa”. E i suoi sudditi – che la adorano – hanno iniziato a preoccuparsi. Continua a leggere dopo la foto

D’altronde ci può stare: Kate ha tre figli e i figli danno da fare. Per non parlare di quanta pressione abbia addosso. Potrebbe non essere la prima volta che, a causa dell’eccessivo stress e pressioni provenienti dall’esterno, i suoi nervi vacillino. Anche all’epoca delle nozze con William – era il 29 aprile 2011 – i tabloid aveva parlato di una sua crisi di nervi provocata appunto dalla troppa pressione mediatica. Ecco perché, dopo le nozze, lei e William, avevano deciso di trasferirsi in campagna. Continua a leggere dopo la foto

I neo sposi avevano deciso di lasciare Londra per un po’ per stare lontani da tutto e tutti. Soprattutto dai paparazzi. Se ne erano andati ad Anmer Hall, la magione che, la stessa Duchessa di Cambridge scelse come prima residenza, subito dopo le nozze. Ed è proprio nello stesso luogo che i Duchi di Cambridge si sono trasferiti nelle settimane scorse. Si stanno rilassando, stanno ricaricando le batterie e si stanno godendo la famiglia. Speriamo che Kate ritrovi presto il sorriso. Non possiamo più vederla così…

