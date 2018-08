Alena Seredova negli ultimi tempi è tornata a parlare di Gigi Buffon, suo ex marito. A inizio estate, sulle colonne del settimanale 'Chi', la showgirl ceca si è lasciata andare a un lungo sfogo spiegando il proprio malessere per la sofferenza dei figli che non vedono il papà e la mamma insieme. "Mio figlio era in vacanza con papà (Gigi Buffon e la sua nuova compagna, Ilaria D’Amico, ndr) a Forte dei Marmi, mi ha mandato una foto di una casa in affitto e mi ha detto: 'Mamma, perché non la prendi, così vieni qui e torniamo insieme?'. Non è bello per un bambino vedere nel letto una donna che non è la mamma". Del numero uno del Paris Saint Germain ne ha parlato anche a fine maggio, in occasione dell'addio del portiere carrarino ai bianconeri: "Adesso tornerò a tifare Juve ancora di più, tantissimo" ha detto negli studi di Matrix Chiambretti. E sul tradimento di Gigi Buffon, poi, si è lasciata andare a un'ulteriore battuta... (Continua a leggere dopo la foto)



Nel salotto di Piero Chiambretti su Canale 5, a specifica domanda di Alfonso Signorini - direttore del settimanale 'Chi' e opinionista di punta - Alena ha risposto così: "E meno male che non ho fatto un incidente anche se avrei preferito scoprire diversamente la fine del mio matrimonio, non dai giornali, magari che lo dicesse l'interessato o qualcun altro a me vicino" scherza lei, con il sorriso un po' tirato, aggiungendo che comunque "di corna non è mai morto nessuno". (Continua a leggere dopo la foto)



Adesso è tempo di vacanze. A inizio agosto Alena si è goduta un meraviglioso viaggio in America sulle sponde del lago Michigan. La ex di Gigi Buffon si è divertita con i figli, David Lee e Louis Thomas, il compagno Alessandro Nasi e il tato Adrian. Instagram è stato teatro dei siparietti familiari dei figli alle prese con le avventure in bici, sullo skate, in acqua, immersi nella natura. La famiglia allargata ha alloggiato in una villa con giardino dove i bambini hanno potuto spassarsela nel verde alle prese con il cane, i daini a pochi passi da loro, le esilaranti esibizioni sullo skate. Ma non è finita qui per questo agosto... (Continua a leggere dopo la foto)



La coppia formata da Alena e Alessandro Nasi, dopo le vacanze in America, si è trasferita in Grecia (sempre con piccoli David Lee e Louis Thomas Buffon) per proseguire al caldo questa lunga estate insieme. Romantici in piscina di fronte a un panorama mozzafiato, al ristorante e nelle foto con gli amici, i due appaiono uniti e complici. Cuori e parole al miele non mancano da parte di Alena che sorride e si gode la sua bella famiglia allargata. Con buona pace di Gigi Buffon...

