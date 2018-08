Per Chiara Ferragni l'ultima estate da nubile e la prima da mamma sarà certamente indimenticabile. Anche perché, tra un preparativo e l'altro in vista del matrimonio del prossimo 1 settembre con Fedez - in quel di Noto -, non sono mancate le passerelle sulle spiagge italiane (non solo Ibiza dunque). I paparazzi non si sono fatti scappare l'occasione e sono riuscita a pizzicarla in più occasioni con 'tutto' al vento. La fashion-blogger, tra una foto e l'altra del piccolo Leone, prende in giro Federico per l'altezza. Ma la bella Ferragni deve fare i conti anche con i paparazzi. Motivo? Il settimanale Oggi, nell'edizione pubblicata oggi lunedì 13 agosto, mostra l'influencer come mai l'avete vista prima. La foto incriminata riguarda il periodo durante la vacanza a Giannutri, Grosseto, con mamma Marina e le sorelle Valentina e Francesca tra tuffi e… incidenti sexy. Proprio così, in uno scatto dei paparazzi si vede 'tutto'. E a quanto pare non è l'unico scatto 'proibito' della settimana, vedere per credere. (Continua a leggere dopo la foto)

Storie Instagram e foto social come se piovesse, ma solo i paparazzi del settimanale IoSpio riescono a beccare Chiara Ferragni con un capezzolo alla luce del sole. La fashion blogger gioca sulla spiaggia di Ibiza con Fedez, suo marito tra poche settimane, e nell'entusiasmo di una partitella a racchettoni si lascia sfuggire uno scorcio di seno, prontamente immortalato dai flash. Intanto, però, Chiara Ferragni nelle ultime ore è finita al centro delle querelle sui comportamenti social e gli outfit che contrasterebbero la 'tradizionale' visione della mamma.

"Ti vestono a tr*ia", "ma il tuo ragazzo non è geloso?!", "il tuo fidanzato ti permette di uscire così?!", "sei schifosa", "copriti ces*a" e "mer*a". È questo il tenore dei commenti ricevuti da Chiara per aver scelto di indossare qualcosa di sexy. La gente, diciamolo, non si regola. E approfitta dei social per sfogare la propria rabbia e frustrazione. La cosa peggiore? Chi critica la Ferragni lo fa mettendo in mezzo il figlio: "copriti sei una mamma", "vergogna, sei madre di un figlio, ma il pudore?”, “comunque ti dovresti vergognare che sei mamma ad uscire cosi". Tutto per un vestitino un po' più scoperto del solito indossato lo scorso giovedì. Fine polemiche? Niente affatto. Oggi, lunedì 20 agosto, altro post e altre polemiche...

🍕 or 🍑? Un post condiviso da Chiara Ferragni (@chiaraferragni) in data: Ago 20, 2018 at 4:08 PDT

Chiara Ferragni ha postato su Instagram una foto del suo lato 'B' sempre al centro delle cronache. La gravidanza, a quanto pare, non ha lasciato strascichi sul fisico tonico e asciutto della fashion-blogger. Lo scatto dall'alto mette in risalto rotondità 'troppo' perfette. E c'è chi sottolinea nuovamente di ricordarsi di essere una mamma. Questa volta Chiara non sta zitta. "Ti vorrei ricordare che sei una mamma", scrive un utente, e Chiara risponde per le rime: "Grazie del promemoria! Senza questo commento mi sarebbe sfuggito di mente". E c'è chi rilancia: "@chiaraferragni oramai sei diventata come le altre che mette in mostra solo il culo e basta...quindi posso dire che sei diventata una di quelle @chiaraferragni ...vergognatiii senza rispetto alcuno di @fedez ...veramente vergognoso @chiaraferragni ..sei caduta veramente in basso a pubblicare solo foto del culo...".

