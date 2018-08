“Scioccata”. Giulia De Lellis paparazza Fedez: ecco con chi era a ‘spassarsela’

Federico Lucia si appresta a vivere le ultime settimane da celibe. Il prossimo 1 settembre 2018, in quel di Noto, dichiarerà il suo amore eterno a Chiara: Fedez e la Ferragni sono prossimi al matrimonio. La lista completa degli invitati non sarà resa pubblica, ma dai social emergono alcune star che di sicuro presenzieranno alla cerimonia. Ad esempio Bebe Vio, che ha mostrato su Instagram la simpatica partecipazione pop-up ideata dalla coppia, oppure Ilary Blasi e Francesco Totti, che avevano chiesto di essere invitati all’evento e sono stati accontentati tramite una story. Non ci sarà, come ormai appurato, Fabio Rovazzi: il cantante di 'Andiamo a Comandare' ha rotto definitivamente con Federico e Chiara. Forse, invece, troverà spazio J-Ax: l'autore di Italiana, insieme a Fedez, potrebbe prendere parte al matrimonio dell'anno anche se i rapporti non sono più idilliaci. E ancora, tra gli invitati da Fedez e Chiara ci sono anche Paris Hilton, Manuel Mameli, la Dark Polo Gang, Manuel Agnelli... (Continua a leggere dopo la foto)



Intanto, Fedez ha lasciato la famiglia a Ibiza: Chiara e Leone si divertono con gli 'amici' a largo delle isole Baleari. Federico, invece, pensa al lavoro. Nella serata di ieri, infatti, il rapper ha suonato in quel del Billionaire di Porto Cervo, locale di Flavio Briatore. Guest star della serata, come testimoniato dalle Stories su Instagram, il figlio dell'imprenditore ed Elisabetta Gregoraci: Nathan Falco. Il piccolo si è divertito al fianco di Federico a suon di passi di 'break-dance'. Flavio, su Instagram, ha commentato la serata con grande euforia: "Falco a cena con Fedez, molto felice. Grande artista e grande uomo". (Continua a leggere dopo la foto)



Presente alla serata del Billionaire di Porto Cervo anche un vecchio volto di Uomini e Donne. Si tratta di Giulia De Lellis: durante la nottata - come testimoniato dalle stories Instagram - l'ex fidanzata di Andrea Damante è rimasta particolarmente colpita dal figlio di Flavio Briatore, Nathan Falco, presente alla consolle assieme al vip del momento, Fedez. Il rapper, dopo essere stato a cena al tavolo di Briatore, si è reso protagonista di un mini dj-set. E Giulia è rimasta sorprendentemente colpita da Nathan: "Shockata!" (Continua a leggere dopo la foto)



La De Lellis, recentemente paparazzata con un topless da capogiro, ha svelato su Instagram i segreti del suo fisico perfetto, tonico e asciutto. In tanti le hanno chiesto dove si annidi il segreto della sua forma fisica impeccabile. La De Lellis, come al solito assai generosa nei confronti del suo pubblico, ha così deciso di pubblicare per filo e per segno il regime alimentare che segue. Nessuna dieta particolare, ma semplicemente "cibo sano e ovviamente qualche momento di ‘schifo'", per dirla con le sue parole. Infatti non si fa mancare nulla nei 5 break quotidiani…

