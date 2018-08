Stefano De Martino si gode il figlioletto Santiago. Da lui non vuole più separarsi. Stefano De Martino ha promesso, dopo l'esperienza a L'Isola dei Famosi 2018 come inviato, di non voler più stare così tanto lontano dal figlio avuto con Belen. In queste settimane, per recuperare il tempo perso, De Martino trascorre le vacanze estive insieme al figlio. E il piccolo si diverte tantissimo: ammira papà fare le capriole in acqua o prendersi il sole a largo delle Isole Baleari. Santiago, sempre al centro del cuore di Stefano. Ed è per merito suo se i rapporti con Belen oggi sono sereni dopo un periodo 'burrascoso'. I due, proprio questa estate, hanno partecipato alla stessa festa, anche se la showgirl era insieme alla sua crew e accompagnata dal fidanzato Andrea Iannone, mentre Stefano è stato paparazzato mentre ballava davanti alla sorella Adelaide. Durante il pomeriggio di sole e caldo, De Martino si era improvvisato cantante sui tetti. In tutto ciò, il gossip che coinvolge l'ex ballerino di Amici è sempre più insistente... (Continua a leggere dopo la foto)



Stefano De Martino è tornato con Emma Marrone? A qualche giorno da questo sorprendente riavvicinamento, il giornalista Gabriele Parpiglia ha fatto chiarezza sulla vera natura del sentimento che oggi lega i due protagonisti di Amici. Ad una persona che nel gioco "Fammi una domanda" gli chiedeva se Emma e Stefano fossero amici o qualcosa in più, la penna di Chi e Spy ha risposto in modo eloquente: "Amici!!!!". A dare credibilità alle parole dell'autore tv, è il grande affetto che lo unisce alla Marrone; soltanto un paio di giorni fa, infatti, i due erano insieme a Formentera per festeggiare il Ferragosto. (Continua a leggere dopo la foto)



Adesso, invece, il gossip associa a Stefano De Martino un'altra fiamma. Il ballerino di Amici ha tenuto fede al suo ruolo di papà, trascorrendo i tempo col piccolo Santiago, ed è stato pizzicato dal settimanale “Chi” mentre i due si divertono in barca sulle acque dell’isola delle Baleari. Con la coppia anche alcuni amici fra cui Giorgia Gabriele, ex di Gianluca Vacchi ed ex fiamma dell'inviato de L'Isola dei Famosi. A proposito di lavoro... (Continua a leggere dopo la foto)



Il ballerino, diventato famoso grazie ad Amici, non prenderà parte alla nuova stagione de L'Isola dei Famosi. Il ballerino, dopo l’esperienza in Honduras, ha ufficialmente rifiutato il ruolo di inviato di recente. Il motivo? Stare lontano dal figlio - come detto in apertura -, durante la precedente edizione, lo aveva turbato troppo. E adesso preferisce dedicarsi ad altro, vicino al suo piccolo. Mentre ad Amici sarà, probabilmente, coach del 'serale'.

Leggi anche:

Eccitazione sfrenata: Stefano De Martino, via il costume: in piscina e resta “così”