L'estate di Belen Rodriguez è sotto il segno di Andrea Iannone. La coppia, al centro del gossip nei mesi scorsi per una 'presunta' crisi e conseguente pausa di riflessione, è tornata a mostrarsi sui social come un tempo. Scatti bollenti, Instagram stories, video: Andrea e Belen si godono il mese di agosto insieme. E la Rodriguez parla del motociclista con 'termini forti': "È una persona di intelligenza superiore. Mi vuole bene, prima di amarmi. Lui è matto, ma è anche un puro, uno vero che dice le cose come stanno. E poi, a letto è davvero insaziabile. Non gli basto mai". Nonostante l'amore a gonfie vele, però, la Rodriguez non ha progetti di maternità in vista: "Santiago mi chiede spessissimo un fratellino - ha detto la showgirl - ma non sono più quella di una volta. Un figlio è una cosa importante, non si fa con leggerezza". Belen, al momento, pensa solo ed esclusivamente alle vacanze estive. Come testimoniano gli scatti su Instagram... (Continua a leggere dopo la foto)



Nelle ultime ore Belen e Andrea sono finiti al centro delle polemiche. Colpa della Rodriguez: la showgirl, in discoteca e su di giri, si è lasciata andare a effusioni alquanto eccessive. La bella argentina, infatti, è stata paparazzata mentre palpeggia un misterioso uomo. A suon di passi di danza, lontano da Andrea Iannone, Belen si è lasciata andare oltremodo. Ma chi è questo aitante 'giovane' che si è divertito con la Rodriguez e che ha ricevuto una palpata bella e buona? A fare chiarezza è stato uno degli interessati: Andrea Iannone. (Continua a leggere dopo la foto)



Dopo Ibiza, però, le vacanze non sono finite. La Rodriguez ha lasciato la Spagna per tornare in Italia. Prima di Milano, dove è pronta a riprendere in mano la sua vita professionale, Belen si diverte in quel della Sardegna. Le vacanze della showgirl argentina continuano all'insegna del relax, dell'amore e del divertimento. Ma proprio un suo spostamento ha fatto infuriare il web: Belen Rodriguez, infatti, si è fatta fotografare appoggiata a un jet privato e come era successo per la moglie di Paolo Bonolis, Sonia Bruganelli, e si è scatenato un vero e proprio putiferio. I commenti degli haters non lasciano spazio a interpretazione... (Continua a leggere dopo la foto)

Vuela• Un post condiviso da BELEN (@belenrodriguezreal) in data: Ago 13, 2018 at 12:05 PDT

"Mi piacevi, ma ora esce una parte che non mi piace molto". Gli attacchi a Belen non si sprecano e fra i tanti che la criticano c'è anche chi sostiene addirittura che la Rodriguez condivida questo tipo di foto perché le piace "godere dell'invidia degli altri". Parole forti, alle quali - per il momento - la fidanzata di Andrea Iannone non ha voluto rispondere. E c'è anche chi sentenzia: "Cafona, poveretta. Solo un bel contenitore ma vuoto".

