“Guardate la testa!”. Meghan Markle, soffiata ‘choc’. Il segreto bomba della Duchessa

È dal giorno del royal wedding che le voci della presunta gravidanza di Meghan Markle si rincorrono. Ogni volta che Meghan fa un’uscita pubblica, i fan controllano attentamente se, sul suo corpo, ci siano segni di una possibile dolce attesa. E se Meghan, di recente, è stata sorpresa a bere champagne, arriva la rivelazione che stavamo aspettando. per sapere se Meghan è incinta c'è un "metodo infallibile". Che ha a che fare con i capelli della duchessa del Sussex. La duchessa è di razza mista e ha ereditato i capelli da mamma Doria che è afro-americana. Ed è stata proprio Meghan ad ammettere che, dal parrucchiere, si sottopone da tempo allo stiraggio semi-permanente. “Mamma è nera e papà è metà irlandese metà olandese – aveva detto nel 2011 – i miei capelli sono riccissimi”. Come ha fatto sapere al Sun Myka Meier, guru dell’etichetta “non sappiamo cosa usi oggi Meghan per stirare i suoi capelli, probabilmente usa cheratina o un trattamento brasiliano”. Continua a leggere dopo la foto

“Ma sappiamo che, appena resterà incinta, non potrà più usare questi prodotti che sono sconsigliati in gravidanza”, ha detto. “Uso gli stessi prodotti perché sono per un quarto africana e ho dei capelli ricci e crespi che ho sempre stirato, tranne quando ero incinta perché non potevo usare alcuni prodotti”. Significa che, per capire se la duchessa è davvero incinta, bisogna prestare attenzione alla sua capigliatura. Se i capelli, all’attaccatura, sono meno lisci del solito, probabilmente ci siamo. Continua a leggere dopo la foto

La Meier ha anche detto altro: “Io credo che, quando sarà incinta, la vedremo molto più spesso con lo chignon, una pettinatura tattica che camuffa bene. Quando Meghan inizierà a usare lo chignon sempre più spesso, significa che probabilmente non può nascondere altrimenti i suoi capelli ricci. E se i capelli sono ricci significa che non li sta stirando chimicamente. Il che, in tutta probabilità, significa che è incinta”. Il trattamento brasiliano per stirare i capelli è un mix di cheratina e formaldeide che penetra nella cuticola e stira il capello. Continua a leggere dopo la foto

In genere l’effetto dura circa 4 mesi. Il costo? Va dai 100 ai 350 euro. Ma perché un trattamento ai capelli fa male quando si è incinte? Ha risposto la dottoressa Sarah Jarvis: “I trattamenti per i capelli, che sono esterni, vengono comunque assorbiti in piccola quantità attraverso la cute quindi meglio evitare di mettere a rischio il feto”. Anche perché i trattamenti alla cheratina contengono formaldeide che provoca difetti del feto ecco perché la dottoressa li sconsiglia categoricamente.

“Quando l’ho saputo…”. Meghan Markle, parole “choc” su “sua figlia”. Bomba (vera)