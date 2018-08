“Tutto al vento!”. Chiara Ferragni, incidente ‘hot’ in vacanza. Fan scatenati

Tra poco si sposserà col fidanzato Fedez, ma intanto Chiara Ferragni si gode le sue lunghe vacanze. La coppia infatti si sta godendo il periodo estivo, in giro per le Baleari, accompagnati dal loro primo figlio, Leone. Proprio durante una partitina a racchettoni assieme al futuro maritino sulla dorata spiaggia di Ibiza, Chiara si è esibita in un involontario fuori di senoche non è sfuggito ai paparazzi di “Io Spio”. La data delle nozze è fissata per il primo settembre a Noto, in Sicilia, e la lista dei vip invitati comprende Ilary Blasi, Francesco Totti, Bebe Vio, la top model Bianca Balti, l’ereditiera Paris Hilton, Manuel Agnelli, la Dark Polo Gang e probabilmente anche lo youtuber Luis.Tre settimane al grande giorno. The Ferragnez sono pronti a dire di sì per convolare a nozze e diventare, ufficialmente, marito e moglie. Peccato la giovanissima età, ovvero solo 5 mesi, per Leone: avrebbe potuto ricoprire il ruolo di paggetto più social del mondo. (Continua dopo la foto)

Continua dopo la foto)

Dovrà accontentarsi, per quella data, di tanti flash e smorfie. Ovviamente dopo essersi goduto, appieno, il sole di Formentera con mamma e papà. Sì, perché Chiara e Federico, prima di volare alla volta di Noto - dove si celebrerà il matrimonio - stanno trascorrendo le vacanze di agosto in una villa super - lussuosa. L'agenda delle giornate vacanziere non differisce, comunque, di gran lunga da quelle milanesi. Fedez, per esempio, ha portato con sé il suo personal trainer. (Continua dopo la foto)



Gli allenamenti sono imprescindibili, anche perché al matrimonio bisogna arrivare in forma. Su questo punto, probabilmente, concorda anche Chiara Ferragni: negli ultimi giorni anche la fashion-blogger - sebbene non proprio con ottimi risultati - si è dedicata all'esercizio fisico. E a testimoniare la ritrovata forma dopo la gravidanza ci pensa un lato B a dir poco sensuale. Chiara Ferragni, infatti, dopo aver partorito Leone ha perso diversi chilogrammi tornando presto in forma. E il video postato sui social ieri ne è solo la conferma. (Continua dopo la foto)

Nelle immagini, a largo di Formentera a bordo di una barca, si può ammirare Fedez che si prende simpaticamente gioco della sua futura sposa, con tanto di dolce buffetto stampatogli in viso; ma è il lato B della Ferragni, a non passare assolutamente inosservato. Le sue curve sembrano a tratti perfette, quasi disegnate con un compasso. La forma tondeggiante piace molto ai follower dei The Ferragnez.

Ti potrebbe interessare: https://www.caffeinamagazine.it/italia/298159-genova-crollo-ponte-morandi-vittime-bilancio/