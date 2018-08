Cristiano Ronaldo è pronto. O meglio, l'Italia è prossima a vivere il suo debutto ufficiale. Il fenomeno portoghese sabato pomeriggio, alle ore 18, farà il debutto in Serie A con la maglia della Juventus. In uno scenario 'romantico', nella città di Romeo e Giulietta: a Verona, contro il Chievo, al Marcantonio Bentegodi. Insomma, se c'è poco da sorridere in Italia di questi tempi va dato, comunque, il merito a Cristiano di aver infiammato un po' il calciomercato e l'attenzione sullo sport principe per gli italiani. E c'è tanta curiosità per vederlo all'opera in quel di Torino. Mentre Luciana Littizzetto appare poco propensa ad averlo come vicino di casa ("Non voglio paparazzi vicino casa mia, voglio privacy", ndr.), c'è chi non vede l'ora di pizzicarlo per strada insieme a Georgina Rodriguez. Proprio con la sua compagna potrebbero esserci presto i fiori d'arancio. E Cr7 potrebbe decidere di compiere questo importante passo proprio nella cornice del Bel Paese... (Continua a leggere dopo la foto)

In tutto questo, però, c'è anche un'altra importante donna nella vita di Cristiano Ronaldo. Non si tratta della mamma, Maria Dolores, da sempre sua mentore. Bensì parliamo della sorella, Katia Aveiro. Classe 1977, Liliana è la sorella di Cristiano Ronaldo e cantante portoghese di successo. Lei, come Cr7, è sempre sotto la luce dei riflettori: un blog, un seguito di fan che amano la sua musica, ben 695mila followers su Instagram, ingredienti che fanno di lei una vera e propria star. "Sono la fan numero uno di Ronaldo", ha sempre detto con orgoglio. Eppure lei con il calcio c’entra poco: Katia Averio fa la cantante e ha iniziato la sua carriera musicale nel 2005 con lo pseudonimo di “Ronalda”. Il suo primo singolo è stato 'Boom Sem Parar'. E adesso, per la prima volta, si racconta al mondo italiano... (Continua a leggere dopo la foto)



Sul numero di Chi in edicola da mercoledì 15 agosto 2018 una grande esclusiva: la prima intervista italiana di Katia Aveiro, sorella maggiore di Cristiano Ronaldo. Di recente un post di Katia su Instagram ha creato scalpore: "Dov’è Torino? È solo per sapere dove gioca il migliore del mondo", ha scritto di fianco alla foto di una statua che ritrae Cr7, e molti hanno pensato che fosse una frecciatina al 'rivale' Lionel Messi. "Ho solo detto che mio fratello è ancora e sarà il più forte del mondo", ci spiega con un sorriso. Katia, che in Spagna chiamano “hermanisima” (“la sorellissima”), si descrive così: "Sono piena di gioia, mi piace vivere, sono sempre sorridente e mi piace stare con gli amici, sono una persona allegra. Mi sento completa professionalmente e del tutto indipendente. Un reality in Italia? Non è nei miei progetti, ma non si sa mai…". (Continua a leggere dopo la foto)



Poi, dovendo descrivere il fratello Cristiano Ronaldo, rivela: "È il migliore del mondo, ma questo l’ho già detto (ride, ndr). Gli piace molto l’Italia e, adesso che è qui, spero che mio fratello, io e la mia famiglia piacciamo agli italiani!". Parlando della scalata al successo di Cr7, che proviene da una famiglia modesta, Katia spiega: "Com’è arrivato dov’è? Con molto lavoro e impegno e, soprattutto, con grande umiltà, questi sono i valori trasmessi da nostra mamma. Nessuno è felice senza il sostegno della propria famiglia e la mia è molto unita, io sarò sempre lì davanti per sostenere mio fratello Cristiano in tutte le situazioni".

Leggi anche:

Georgina? C’è prima ‘lei’ nel cuore di Cristiano Ronaldo. Da sempre. Il punto fermo di CR7 è una donna speciale