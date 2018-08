Romina provoca, Loredana risponde. Al Bano se la 'gode' (forse). Un trittico tutto da gustare per il mondo del gossip: la cronaca rosa trova casa a Cellino San Marco. Il Leone pugliese è ormai protagonista delle prime pagine dei rotocalchi specializzati. Lui, che ogni tanto fa preoccupare per le sue condizioni di salute - come il possibile intervento alle corde vocali che potrebbe costringerlo a un lungo stop a fine 2018 -, è conteso da Romina e Loredana. Al Bano cerca sempre di mediare, ma tra le due non scorre proprio buon sangue. Anzi, durante il concerto di Rimini di venerdì 10 agosto la Power ha gentilmente invitato Loredana a farsi da parte: la colpa della Lecciso? Aver messo il becco sulla storia professionale di Al Bano e Romina. La 'spalla' di Carrisi, infatti, non accetta consigli da nessuno, a maggior ragione dall'ex moglie del Leone di Cellino San Marco. Ma perché tra Loredana e Al Bano è finita così? Presto detto... (Continua a leggere dopo la foto)



Secondo la Lecciso "Le colpe appartengono a entrambi, sicuramente anche io ho le mie colpe, non si tratta di gravi cose, lo invito a dire pubblicamente di quali colpe si tratta" ha detto negli scorsi mesi a Domenica Live. E da qui il commento di Loredana Lecciso: "Sono contenta della loro riunione artistica e la leggevo come un’evoluzione ma a un certo punto si è oltrepassato il limite lavorativo, non parlo per conto di Al Bano". Poi, nei confronti di Romina, ha sottolineato come la sua presenza sia stata indesiderata: "C’era una storia tra noi alla quale non avevamo ancora messo la parola fine. Ma forse quell’esibizione era prematura, non tanto per me quanto per il resto della tua famiglia che era a casa. Avrei compreso un’esibizione canora, ma darvi al ballo… Potevate aspettare qualche settimana… Avrei spiegato ai bambini. Non è un’accusa". (Continua a leggere dopo la foto)



E che tra Loredana Lecciso e Romina Power i rapporti siano tutt'altro che idilliaci si capisce anche da alcune frasi: "Io sono contenta se lui (Al Bano si rifà una vita, ma lui mi aveva detto che Romina era una sorella… È’ stata una sorella invadente". Ma per Loredana in questo momento conta più di tutto: la tutela dei suoi figli, Jasmine e Bido, a cui va assicurata serenità. Ed è per questo che nelle ultime ore la Lecciso è tornata a Cellino San Marco. Finalmente, infatti, pare che tra Al Bano e Loredana sia tornato il sereno. Pace fatta. Ma non un ritorno di fiamma, attenzione. I rapporti tra i due, insomma, dopo mesi di botta e risposta al vetriolo, sono tornati distesi, come dimostra la foto pubblicata da lei su Instagram. (Continua a leggere dopo la foto)

La fotografia postata sui social è stata realizzata dal figlio Bido. Loredana e Al Bano sono stati immortalati insieme, sorridenti, nella tenuta del cantante a Cellino San Marco, in Puglia. "#family #lunch #sunday #relax #feelgood #peace" fa sapere la Lecciso a colpi di hashtag e i follower fanno i salti di gioia. A storcere la bocca, invece, i fan di Romina, che ora pare dovrà fare di nuovo i conti con l'eterna "rivale". Nonostante la decisione, recente, della Power di tornare proprio ad abitare a Cellino San Marco.

