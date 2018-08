Sapete davvero tutto sul matrimonio di Chiara Ferragni e Fedez? Beh, certamente siete a conoscenza dell'assenza di J-Ax e Rovazzi. Proprio quest'ultimo, in una recente intervista, ha ammesso di soffrire parecchio per la rottura con Federico Lucia che reputava 'amico' prima che collega di lavoro. "Mi fa stare male" ha detto l'autore di tormentoni come 'Andiamo a comandare' e 'Faccio quello che voglio'. Ma chi ci sarà, invece, a Noto per celebrare le nozze di Federico e Chiara? Tra i nomi degli ospiti spiccano quelli di Ilary Blasi e Francesco Totti. L'ex letterina aveva chiesto espressamente e con ironia di essere presenta alla cerimonia e la coppia l'ha accontentata: "Ilary e Francesco abbiamo un annuncio per voi: siete ufficialmente invitati al The Ferragnez Wedding". Sempre da Instagram e grazie alle stories della fashion blogger con quasi 14 milioni di follower, si è scoperto che ci sarà anche Bebe Vio. Tra gli invitati vip internazionali dovrebbero, poi, esserci la top model Bianca Balti e l’ereditiera Paris Hilton. E poi i giudici di XFactor: Manuel Agnelli. Non mancherà neanche la Dark Polo Gang, ed è probabile che vedremo anche lo youtuber Luis. (Continua a leggere dopo la foto)

Fine lista? Niente affatto, Chiara Ferragni e Fedez fanno le cose in grande. Al matrimonio di Noto, in programma il 1 settembre, ci sono tutti i ragazzi visti all’addio al nubilato di Chiara: le sorelle Francesca e Valentina, che faranno da testimoni. Poi il make-up artist Manuele Mameli e gli amici (ma anche colleghi) tra cui Fabio Maria Damato, Martina Maccherone, Pardis Zarei, Rachel Zeilic, Michela Gombacci, Alice Carli ma anche le influencer Chiara Capitani, Veronica Ferraro e Chiara Biasi. (Continua a leggere dopo la foto)



Intanto, come proseguono le vacanze iberiche di Chiara e Fedez? Presto detto. La fashion-blogger, tra una foto e l'altra del piccolo Leone, prende in giro Federico per l'altezza. Ma la bella Ferragni deve fare i conti anche con i paparazzi. Motivo? Il settimanale Oggi, nell'edizione pubblicata oggi lunedì 13 agosto, mostra l'influencer come mai l'avete vista prima. La foto incriminata riguarda il periodo durante la vacanza a Giannutri, Grosseto, con mamma Marina e le sorelle Valentina e Francesca tra tuffi e… incidenti sexy. Proprio così, in uno scatto dei paparazzi si vede 'tutto'. (Continua a leggere dopo la foto)



Come riporta il settimanale Oggi, la vacanza in Toscana con la famiglia è stata 'unica' per Chiara: "Chi ha visto la Ferragni family al largo dell’isola di Giannutri - si legge sul rotocalco di cronaca rosa - ha raccontato che Chiara non ha quasi toccato il cellulare. Lei che condivide la storia dei Ferragnez attimo dopo attimo. Ecco, proprio lei, è tornata bambina assieme alle sorelle, dimentica di tutto. A sognare il sì e l’abito bianco".

