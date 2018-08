Come va la vita dei genitori di Leone? Fedez e Chiara Ferragni, la coppia più social che l'Italia abbia mai visto, continua a spassarsela in vacanza. Non è ancora tempo di tornare in Italia e riprendere in mano le proprie vite. Anche perché, nel 2018, Chiara Ferragni è uno stile di vita a tutti gli effetti: lei, infatti, non è propriamente in ferie considerato che con una stories su Instagram o un post sul social più fotogenico di sempre porta a casa migliaia di euro. E del resto in Spagna hanno compreso la portata del successo della fashion-blogger lombarda tanto da decidere di avviare un corso di laurea per diventare influencer. Insomma, siamo pronti a essere 'invasi' - più di quanto si sia adesso - da novelle Chiara Ferragni che tenteranno la strada per diventare fashion-blogger di successo. Ma non è così facile... (Continua a leggere dopo la foto)

La Ferragni, infatti, è riuscita ad arrivare dove è adesso grazie ad anni di durissimo lavoro. Non bisogna mai sbagliare nulla, neanche le scelte di vita privata. Ed è indubbio che sia lei, sia il suo futuro marito (Fedez), abbiano beneficiato positivamente della propria relazione sentimentale vissuta a colpi di foto sui social network. Potremmo definirli i Sandra e Vianello degli anni dieci del Duemila. In più, l'arrivo del primogenito - il piccolo ma sempre sorridente Leone - ha aumentato (come se ce ne fosse bisogno) di gran lunga le interazioni dei fan. Dunque, dire che la coppia sia in ferie a Ibiza è quasi sbagliato. Stanno entrambi lavorando, con modalità diverse da quelle tradizionali. (Continua a leggere dopo la foto)



Il segreto del successo dei Ferragnez, poi, va riscontrato nella grande auto-ironia che la coppia mette in mostra quando ne ha occasione. A testimonianza di ciò c'è il post di sabato sera di Chiara Ferragni: una battuta 'simpatica' su papà Fedez. Di cosa si tratta? Qualche centimetro in più in favore della fashion-blogger rispetto al rapper milanese. Tanto da spingerla a scrivere, con risate annesse, una battuta ironica: "Non sembra mio figlio? Ahahahah" chiede ai fan la Ferragni. E i follower - come sempre quando chiamati in causa - si scatenano a suon di battute. Anche se... (Continua a leggere dopo la foto)



La maggior parte dei fan in realtà non si preoccupa della differenza d'altezza dei Ferragnez. E anche Chiara sembra non aver alcun tipo di problema nell'essere la più alta dei due. Come lei stessa rivela, infatti, per la Ferragni vale il detto 'altezza, mezza bellezza' considerato che a un fan risponde: "Io (sono alta) 178 lui 3-4 cm in meno se metto i tacchi si autodefinisce il nano. Comunque - specifica appunto la blogger di Crema - a me i ragazzi un poco più bassi son sempre piaciuti".

