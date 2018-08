Lo sai che... Belen Rodriguez si vede brutta allo specchio? Sembra quasi paradossale, ma lo rivela lei stessa a La Gazzetta dello Sport in una lunga intervista dove si racconta come (forse) non aveva mai fatto prima. Ogni tanto, di mattina, quando si alza e si guarda allo specchio la showgirl argentina si 'impaurisce': "Mi vedo brutta, molte più volte di quello che si può pensare... ma non sono paranoica". Insomma, per la Rodriguez un tocco di 'normalità' che l'avvicina un po' ai suoi fan. Lei, che sta trascorrendo due mesi di vacanze a Ibiza prima di riprendere la sua vita milanese, si dice pronta a nuove avventure televisive e ammette: "Per me Maria De Filippi è un maestro. Quando lei parla divoro tutto quello che posso. Abbiamo finito adesso di registrare la nuova stagione di Tu si que vales". Ma il piatto forte dell'intervista concessa a La Gazzetta dello Sport è un altro e riguarda, in parte, anche Andrea Iannone. (Continua a leggere dopo la foto)

Libera• Un post condiviso da BELEN (@belenrodriguezreal) in data: Ago 11, 2018 at 12:21 PDT

Belen ama passare le serate a casa, sul divano con Andrea, a guardare le serie TV di Netflix. Lei, che si reputa sia musa ispiratrice che strega perché: "Quel che voglio me lo prendo", sogna di acquistare una casa a Ibiza ma non ha ancora 'tempo' per poterla scegliere. Forse perché aspetta di capire se ingrandire o meno la sua famiglia: dopo la fine del rapporto con Stefano De Martino ("Con lui i rapporti sono ottimi, siamo due persone intelligenti"), la Rodriguez potrebbe compiere un passo importante con Andrea Iannone. A precisa domanda, infatti, la showgirl ha sottolineato: "Un altro fratellino per Santiago? Beh, mio figlio me lo chiede spessissimo adesso. Ma la verità è un'altra..." (Continua a leggere dopo la foto)



Belen Rodriguez ha gelato, in parte, il motociclista e suo compagno di vita, Andrea Iannone. Su una nuova possibile maternità, infatti, sembra non avere dubbi: "Volessi un altro figlio sarei già incinta, ma io sto bene così". Insomma, per Belen non è ancora arrivato il momento del grande passo con Iannone. Forse perché la maternità l'ha cambiata: "Un figlio non è un gioco, non lo farei più con la leggerezza della prima volta. Sono tradizionalista, non riesco a costruire ancora famiglie allargate. Devo pensarci bene...". Eppure le cose con Andrea, dopo un periodo di crisi, vanno a gonfie vele: "È una persona di intelligenza superiore. Mi vuole bene, prima di amarmi. Lui è matto, ma è anche un puro, uno vero che dice le cose come stanno..." (Continua a leggere dopo la foto)



A proposito di dichiarazioni forti, anche Belen conferma la rivelazione 'hot' di Andrea: "Sì, a letto è insaziabile. Ma ho imparato ad avere pazienza", ammette la showgirl ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Poi, per concludere, un passaggio toccante e intimo per l'argentina. A precisa domanda su una persona che vorrebbe riportare indietro, la Rodriguez rivela: "Nonna Claretta, la mamma di mia mamma. Sono cresciuta con lei, una donna intelligente e perspicace. Certe ferite restano, non è vero che il tempo cancella tutto...".

Leggi anche:

“Se solo fosse vero…”. Il lato B di Belen fa discutere: è rifatto? Ecco la verità