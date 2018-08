Questo 2018 si sta confermando l'anno dei matrimoni e delle nascite vip. Dopo un lunghissimo elenco che non vale nemmeno la pena ripetere (da quanto se ne è parlato) ecco un'altra cicogna nel mondo della televisione italiana. Da settembre 2018 Elena Ballerini non è più l’inviata di Mezzogiorno in famiglia. Dopo quattro stagioni su e giù per l’Italia la conduttrice ha abbandonato il programma di Rai Due. Il motivo? Elena è incinta e il suo primo figlio nascerà a dicembre. Per concentrarsi meglio sugli ultimi mesi della gravidanza e sull’arrivo del nascituro la Ballerini ha deciso di mettere da parte, almeno per un periodo, il lavoro. Elena ha però già chiarito che non abbandonerà del tutto il mondo della tv. (Continua a leggere dopo la foto)

Appena sarà possibile, infatti, ha detto che riprenderà subito a lavorare, come è nella sua natura e nella sua infinita professionalità. Intanto comincia a pensare al suo futuro da mamma: il parto è previsto per il 14 dicembre ed è già stato scelto il nome del bambino. Si chiamerà Alberto, come il padre della Ballerini scomparso prematuramente quando l’inviata aveva solo diciotto anni e che lei porta sempre nel cuore. Insomma, una scelta emozionante e ricca di valore e significato. (Continua a leggere dopo la foto)

“Conciliare l’impegno di Mezzogiorno in famiglia con le esigenze di un neonato sarebbe stato impossibile. E mio figlio, ovviamente, è ora la mia priorità. Questo, però, non significa che abbia intenzione di lasciare per sempre la tv, tutt’altro. Dopo il parto, mi prenderò qualche mese di pausa, com’è giusto che sia, poi riprenderò a lavorare”, ha dichiarato Elena Ballerini al settimanale Di Più. In realtà anche durante la gravidanza l’inviata di Mezzogiorno in famiglia non ha smesso di lavorare. (Continua a leggere dopo la foto)

Nei primi mesi della dolce attesa ha continuato a collaborare con il programma di Michele Guardì e durante l’estate ha portato in giro per la Liguria lo spettacolo Elena Ballerini Show. Elena Ballerini è sposata con Luca, un consulente finanziario ligure come lei. I due sono diventati marito e moglie otto mesi dopo il primo bacio. Il matrimonio è stato celebrato nel 2016 e per entrambi si tratta del primo figlio.

