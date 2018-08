Mentre lui è alle prese con le ultime ore di calciomercato per trovare una nuova squadra dopo una deludente annata alla Spal, a Ferrare, lei è in vena di spassarsela su Instagram. Me ecco qua che il pretesto viene subito fuori e lui, il bomber per antonomasia, non se la lascia sfuggire. Parliamo di Marco Borriello e di Emma Marrone, la quale sembra essere di ottimo umore e vogliosa di spasso e goliardia. Così, ecco che su Instagram pubblica un video tutto da ridere mentre è alle prese con un balletto al frigo di casa. Ma inaspettatamente sbuca un dettaglio pepato che non passa inosservato. Infatti non in pochi hanno notato le mutandine indossate da Emma. Tutta colpa di una cucina e di un piano gas troppo pulito che di riflesso ha mostrato la biancheria intima... (Continua a leggere dopo la foto)

E tra chi non si è lasciato sfuggire la chicca c’è anche il bomber Marco Borriello che subito ha commentato il filmato. Inutile dire che i fan si sono scatenati in un amen. Le allusioni sono fioccate. Dal canto suo la Marrone ha risposto al calciatore, dopodiché non ha fatto mancare una stilettata alle malelingue… “I fornelli luccicano”, ha scritto l”impertinente’ calciatore, sottintendendo con gusto spassoso che la tanta pulizia ha messo in mostra ciò che probabilmente Emma non voleva mostrare, ossia le mutandine. Nulla di volgare comunque. (Continua a leggere dopo la foto)

Fatto sta che i follower hanno subito preso la palla al balzo: “Vecchio marpione”, “Ma quante ne sa il Borri”, “Bomber, qui no eh, so geloso. Smile”, “Poi grazie a questo commento vedi che lei è in mutande”, “Che occhio Marco”… Non poteva mancare la replica della diretta interessata che allo sportivo ha risposto con un divertente “Certo Marco” e una serie di emoticon spiritosi. Infine è giunto anche qualcuno che ha messo un po’ in crisi il clima gioioso sotto al post, spifferando che i fornelli, la Marrone, non li usa mai ed è per questo che sono puliti. (Continua a leggere dopo la foto)

“Li ho usati per preparare il pranzo ai miei amici proprio oggi“, si è limitata a replicare Emma al vociferare malizioso. Un vociferare, quello tra i follower rosiconi e a tratti troppo invadenti, che negli scorsi giorni ha messo alla gogna mediatica la cantante. Motivo? Un suo fan accanito l’ha accusata di snobismo, facendo rimbalzare la notizia ovunque sul web. La cantante ha preso di petto la questione e ha chiarito come invece in realtà le cose stiano in un altro modo.

