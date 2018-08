Un altro gran botto di gossip infiamma l'estate degli appassionati delle vicende di Chicco Nalli e Tina Cipollari. Chicco, infatti, si è raccontato sulle pagine del settimanale Mio. L'ex marito di Tina Cipollari ha dichiarato di essere tornato single. Bomba! La relazione con l'attrice spagnola Myr Garrido è già finita. A causare la rottura, l'impossibilità di trascorrere del tempo insieme. Anche la vacanza di coppia prevista per agosto si sarebbe risolta in un nulla di fatto: “La lontananza e gli impegni, alla fine, non ci hanno permesso di vivere il rapporto come avremmo desiderato. Dovevamo stare insieme ad agosto e, invece, a causa delle tante cose da fare, non è più stato possibile. Io il rapporto o lo vivo o non lo vivo. E allora meglio lasciar stare, magari ci prendiamo l’estate per riflettere”. Chicco Nalli è sceso nei dettagli. (Continua a leggere dopo la foto)

Ha confermato che Myr Garrido aveva tutta l'aria di essere la persona giusta per lui. Tuttavia, non se l'è sentita di portare avanti una relazione a distanza: "C’erano davvero tutti i presupposti per una storia bella ma la distanza non permette di creare quell’empatia bella che dovrebbe esserci in una coppia. A 48 anni non posso vivere un rapporto tramite social, io vivo di realtà, di quotidianità”. Nonostante abbiano deciso di trascorrere l'estate distanti e di prendersi del tempo per riflettere, Chicco Nalli non dimentica le qualità che ha ritrovato nell'attrice. (Continua a leggere dopo la foto)

Per lei ha parole di stima e affetto: “È una donna adorabile, d’oro e mi dispiace che il tutto sia andato a sfumare per via del poco tempo da passare insieme”. Al contrario di Chicco Nalli, Tina Cipollari continua a vivere la relazione con il ristoratore Vincenzo Ferrara. L'hair stylist ha spiegato di non avere avuto ancora modo di conoscerlo personalmente ma si fida di Tina, dunque è certo che si tratti di una persona adatta alla sua ex moglie... (Continua a leggere dopo la foto)

"Io le auguro tutto il bene del mondo perché merita una persona d’oro al suo fianco. Io personalmente questo uomo non lo conosco ma se quello che dicono è reale, ben venga per lei perché un futuro da soli non se lo augura nessuno. Soprattutto spero che questa persona sia adatta a lei, anzi, ne sono sicuro perché Tina non sceglierebbe mai un uomo qualunque".

