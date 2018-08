Eleonora Pedron è tornata alla ribalta nelle ultime settimane. Colpa delle 'lingue lunghe' e di qualche gossip non veritiero. La Miss Italia 2002, infatti, è stata pizzicata in compagnia di Fabrizio Corona. Tra i due c'è chi - come il settimanale Spy - abbia pensato a un flirt d'amore. Niente di più falso se si considera che l'ex re dei paparazzi sta trascorrendo le vacanze con l'ex moglie Nina Moric ed è stato 'pizzicato' con Zoe Cristofoli e, proprio ieri notte, con Ludovica Valli. Anche perché un flirt tra Eleonora e Fabrizio risulta impensabile alla luce dei recenti aggiornamenti sulla situazione sentimentale della Pedron. L'ex di Max Biaggi, infatti, è uscita allo scoperto con la 'Iena' Nicolò De Devitiis: per loro due baci in pubblico e tanta passione. (Continua a leggere dopo la foto)



Eleonora e Nicolò si godono l'estate a suon di scatti sui social. La bella Pedron, per esempio, finisce con farsi beccare dalla Iena mentre si cambia vicino all'auto, togliendo gli abiti da indossare dal baule. Uno dei siparietti di coppia a cui i due ci hanno abituati nelle ultime settimane. Per loro mai pose vere e proprie, ma scorci di vita insieme, dettagli riportati nelle storie che svaniscono nell'arco di 24 ore. Insomma, altro che Fabrizio Corona: Eleonora è ben felice con il suo nuovo amore. E l'ex Miss Italia ne ha proprio bisogno di affetto. Come testimoniato da uno dei suoi ultimi post su Instagram che hanno riportato alla luce due drammi della sua vita. Lei, bella e sorridente, risponde così alle disgrazie che ha dovuto affrontare negli anni precedenti. (Continua a leggere dopo la foto)



Eleonora Pedron, nei giorni scorsi, ha deciso di ricordare la sorella Nives, morta a soli 14 anni per un incidente. Nives è morta nel 1991 a causa di un frontale tra un tir e l'auto su cui viaggiavano proprio la sorella della Pedron e la madre. Eleonora, quasi trent'anni dopo questo tragico lutto, ha voluto ricordare la sorellina nel giorno del suo compleanno: "Quanto avrei voluto crescere accanto a te. Buon compleanno Nives". Il destino, a volte davvero beffardo, si è poi accanito qualche anno dopo sempre con Eleonora e la sua famiglia. Il racconto, ai microfoni di Silvia Toffanin negli studi di Verissimo, ha commosso tutti. (Continua a leggere dopo la foto)

Nel 2002 Eleonora era in auto con il padre, Adriano, sulla Milano-Venezia. L'auto venne tamponata da un camion. Il padre morì per le ferite riportate qualche giorno dopo l'incidente. A Verissimo Eleonora ha confidato: "Ho dei momenti di solitudine che mi ritaglio per pensare a mio padre, a mia sorella. Sono momenti di riflessione che mi aiutano. A volte vado in chiesa, prego, mi fa stare bene. Avverto la loro presenza nella quotidianità".

