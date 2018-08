Ricordate Checco Zalone in 'Quo Vado?' - film campione di incassi - quando vede il ritorno di Al Bano Carrisi e Romina Power sul palco del Festival di Sanremo? Ecco, prendete la sua reazione e moltiplicatela per milioni di persone. Perché quel che succede tra il Leone di Cellino San Marco e la sua 'spalla' professionale è sempre sotto l'occhio del ciclone. La vita privata dei due e il possibile ritrovato amore conquista le prime pagine dei giornali da mesi. E ci sono sempre nuovi dettagli. Uno degli ultimi, per esempio, riguarda la decisione della Power di tornare lì dove ha vissuto il suo grande amore: come riportato dai beninformati, infatti, pare che Romina abbia già riportato le sue cose in quel di Cellino San Marco, terra d'origine. Per la gioia di mamma Jolanda che, da sempre, tifa per l'ex nuora a discapito di Loredana Lecciso. (Continua a leggere dopo la foto)



Già, perché quella tra Romina e Loredana è una rivalità senza fine. Inutile che, quando è possibile, Al Bano vesta i panni del pompiere: la fiamma dello scontro, tra le due donne, è sempre alto. La Lecciso, per esempio, non manca di dispensare consigli alla Power su cosa dovrebbe 'dire' ad Al Bano; come noto, infatti, Carrisi a gennaio 2019 dovrebbe smettere con la carriera musicale. Uno stop 'forzato' causa problemi di salute. E la Lecciso vorrebbe, per il bene dell'ex marito, che Al Bano dicesse basta prima di quella data. Alquanto improbabile, specie a sentir Romina. (Continua a leggere dopo la foto)



Nonostante i consigli dei medici, infatti, Carrisi continua a cantare portando la sua musica in Italia e non solo. Ieri, venerdì 10 agosto, dopo la disavventura di tre settimane fa, è tornato insieme a Romina a Rimini. È stato un grande successo di pubblico il concerto riparatore del 10 agosto dopo l’annullamento all’ultimo minuto della data del 26 luglio, che faceva parte del calendario di appuntamenti del Beat Village, kermesse finita tra le polemiche e con molti concerti annullati per via dei mancati pagamenti alle star da parte degli organizzatori. Quella di venerdì sera è stata una festa gratuita che ha riempito Piazzale Fellini. E Romina ha sentenziato: "Del resto, non tutti i mali vengono per nuocere". (Continua a leggere dopo la foto)

E poi, dal palco, una stoccata che sembra destinata a Loredana Lecciso. Romina, infatti, durante una delle esibizioni ha tirato su il cartellone con su scritto: "More dharma, less drama". 'Dharma' è un termine sancrito che significa 'verità e 'come le cose sono'. 'More dharma, less drama' può essere interpretato come “Più verità e meno drammi”. Un chiaro invito a Loredana Lecciso...

