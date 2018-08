È un Fabrizio Corona a cuore aperto quello che si racconta al settimanale 'Visto'. Nell'ultimo numero uscito in edicola, l'ex re dei paparazzi parla con gioia dell'opportunità di poter trascorrere qualche giorno di vacanza con il figlio Carlos. Insieme a loro anche l'ex moglie Nina Moric: per amore del primogenito i due hanno messo da parte i dissapori. E, come spiega Fabrizio, il momento è davvero 'commovente': "Sono felice di poter fare qualche giorno di vacanza con mio figlio, non accadeva da troppo tempo. Spero proprio di godermi questo periodo assieme a lui. Carlos ormai ha 16 anni, e devo confessare che abbiamo un bellissimo rapporto nonostante il lungo periodo di distanza che abbiamo vissuto per la mia detenzione". La gioia, però, lascia spazio alla rabbia quando si tocca l'argomento carcere: "Combatto tutti i giorni per ottenere quello che mi spetta. - rivela un agguerrito Fabrizio - È evidente che il carcere mi ha cambiato e non ho nessuna intenzione di tornarci. Chi non è stato in galera non può capire il significato di vivere lì dentro". Per lui, però, il verdetto arriverà solo il 26 novembre... (Continua a leggere dopo la foto)



E mentre con Nina Moric sta cercando di recuperare il rapporto, Fabrizio si concede una battuta su Belen, con buona pace di Andrea Iannone. "Con lei non ci sentiamo da un po' - ha rivelato al settimanale Visto - ma sono sicuro che a settembre ci incontreremo di nuovo. Quando vivi così tanto con una persona è impossibile che finisca per sempre. I rapporti cambiano, vedremo dopo le vacanze". E a proposito di storie sentimentali, solo nell'ultima settimana Corona ha fatto incetta di presunti flirt. A partire da Eleonora Pedron, ex compagna del motociclista Max Biaggi, fino a Zoe Cristofoli. Eppure, l'ultimo rumors di gossip riguarda un personaggio noto al pubblico amante di Uomini e Donne. Di chi si tratta? (Continua a leggere dopo la foto)



A sganciare la bomba di gossip è un presunto "testimone oculare" dell'incontro, che sarebbe avvenuto ieri sera - notte di San Lorenzo -, tra l'ex re dei paparazzi e la 21enne emiliana. "Ieri - scrive l'utente all'indirizzo di GossipTvOfficial - ho avvistato Fabrizio Corona e Ludovica Valli al gazebo bay a Margherita di Savoia, in Puglia, mentre si baciavano e abbracciavano". I video, inizialmente postati dall'utente, sono stati subito rimossi. Ed è arrivata la pronta smentita di Ludovica. (Continua a leggere dopo la foto)

La sorella di Beatrice, Ludovica Valli, ha così commentato la notizia: "Mi avete un po' associato a tante persone ultimamente...". Insomma, tra Fabrizio e l'ex di Uomini e Donne non c'è nulla di vero. Anche se Corona non ha rilasciato dichiarazioni in merito...

