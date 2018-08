Sono ormai passati 14 anni, ma Cristina Chiabotto resta pur sempre una delle donne più attraenti del Bel Paese. La conduttrice televisiva, eletta Miss Italia 2004, è finita al centro dei rumors di gossip nelle ultime settimane. 'Colpa' del settimanale Oggi; il rotocalco di cronaca rosa ha fornito alcuni spunti interessanti sulla vita sentimentale dellla Chiabotto. Tra lei e il suo fidanzato Marco le cose starebbero andando così bene che i due, anche se stanno insieme da soli pochi mesi, potrebbero presto decidere di convolare a nozze e diventare marito e moglie. Come evidenzia Alberto Dandolo - esperto di gossip - l'intesa tra i due è stata definita dagli amici più intimi della coppia 'magica', tanto che, appunto, i due starebbero facendo progetti seri insieme. Questo, secondo Oggi, è un chiaro indizio. Ricordiamo, comunque, come la Chiabotto sia reduce da una lunga storia d'amore con Fabio Fulco. (Continua a leggere dopo la foto)



Dopo dodici anni insieme, Cristina Chiabotto e Fabio Fulco hanno deciso di troncare la relazione sentimentale. Il motivo? Lo ha svelato, nelle scorse settimane, la stessa modella che a Nuovo ha rivelato come i rapporti non siano più ottimali. "Non c’è stato un motivo vero e proprio. Non c’era più l’incastro. - ha spiegato amareggiata la Chiabotto - È stato un esaurirsi. Mi sono trovata ad un bivio e ho trascinato la cosa per troppo tempo, perché fatico a chiudere le porte. È forte da dire, è finito l’amore per Fabio". Adesso, però, nel cuore di Cristina c'è spazio per Marco Roscio. (Continua a leggere dopo la foto)



La coppia è stata paparazzata durante la vacanza estiva. Il settimanale 'Eva Tremila', infatti, ha pubblicato gli scatti fotografici che vedono la bella Cristina esibire un topless da urlo. Per la Chiabotto e Roscio le Baleari rappresentano un vero e proprio mare di coccole. Come se non bastasse la temperatura alle stelle dell'afa estiva, Cristina e Marco si lasciano andare ad abbracci sensuali sulla sabbia e baci infiniti in acqua. Dopo il periodo 'nero', adesso l'ex Miss Italia appare serena e spensierata, "presa" dal fidanzato Marco con cui sta vivendo con trasporto questa calda estate. (Continua a leggere dopo la foto)



Messo da parte l'amore, quali saranno gli impegni professionali di Cristina? Lei esclude a priori la possibilità di vederla, prima o poi, all'interno di un reality-show. Durante una lunga intervista concessa DiPiù TV, la Chiabotto ha spiegato: “Mi hanno proposto diverse volte di partecipare a un reality ma ho sempre rifiutato. Non per snobismo, ma perché è un tipo di trasmissione che non sento mio. Cerco sempre di tenere separato il lavoro dalla mia vita privata, mentre in un reality sei costretto a fondere le due cose...".

