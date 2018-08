Chiara Ferragni e Fedez continuano le loro lunghe vacanze a Ibiza. Una luna di miele al contrario: la coppia, infatti, si gode il sole e il mare dell'isola delle Baleari a tre settimane dalla data più importante della loro vita. Quale? Il matrimonio che si celebrerà a Noto. Intanto, tra una risata e l'altra, c'è anche spazio per qualche stoccata polemica. Nelle ultime ore, infatti, è tornato in auge l'argomento Chiara Ferragni - Università. Poco più di un mese fa su Il Fatto Quotidiano era apparso un articolo sulla blogger sospesa per sei mesi dalla Bocconi poiché beccata a copiare: a riferire quello che sembrerebbe un episodio imbarazzante della carriera universitaria della bella 31ebbe era stato il Professor Giovanni Valotti che tuttavia ora corregge parecchio il tiro, anzi smentisce pienamente quanto affermato in precedenza. E così, a stretto giro è arrivato l'affondo del futuro marito di Chiara Ferragni che in un video pubblicato su Instagram ha difeso la sua compagna: "Oggi il caro prof della Bocconi che aveva detto che Chiara Ferragni era stata beccata a copiare e sospesa dalla Bocconi ha dovuto mandare una smentita. Bravo congratulazioni… Sei proprio un babbo". (Continua a leggere dopo la foto)

Chi ci sarà al matrimonio di Fedez e Chiara Ferragni? Tante le celebrities attese per le nozze. Tra i nomi che circolano ci sono anche quelli della bella ereditiera Paris Hilton (che ha partecipato al videoclip della hit Senza pagare), il collega J-Ax, Manuel Agnelli, Dua Lipa e la modella Bianca Balti. Presenti anche Bebe Vio che ha mostrato sui social la partecipazione, il dj Benny Benassi, Carlo Mengucci, Gilda Ambrosio e Ilary Blasi con Francesco Totti, invitati dopo l’appello lanciato dalla Blasi direttamente dalle pagine del settimanale 'Chi', diretto da Alfonso Signorini. Assente invece Fabio Rovazzi, l’artista lanciato da Fedez con il quale però l’amicizia si è interrotta bruscamente. (Continua a leggere dopo la foto)



In tutto questo, però, Chiara Ferragni trova spazio per il lavoro. Sì, perché mica l'estate significa solo vacanza. E chi fa la sua professione ha la fortuna di potersi portare direttamente i 'compiti' a casa. Qual è la nuova tendenza estiva lanciata dalla bella Chiaretta? Presto detto: l'influencer è una grande sostenitrice del cosiddetto trend braless. Del resto, la Ferragni non ha mai fatto mistero di non amare molto i reggiseni e preferire i look senza questo indumento intimo. La forma 'coppa di champagne' del suo seno aiuta non poco e lei - con buona pace di Federico - sfoggia look assolutamente trendy... (Continua a leggere dopo la foto)

Un post condiviso da Chiara Ferragni (@chiaraferragni) in data: Ago 7, 2018 at 6:55 PDT

Chiara Ferragni ha indossato una camicia bianca oversize (di Federico?) completamente sbottonata sul davanti, tanto da aprirsi sul décolleté dorato e abbronzato della fashion blogger. La Ferragni ha abbinato il look a un paio di short bianchi, in denim e leggermente sfrangiati, oltre a orecchini circolati e una collana che ricadeva e scintillava sulla scollatura. La foto ha ottenuto mezzo milione di interazioni e Chiara Ferragni non si è curata di rispondere ai diversi commenti che criticavano il quasi 'topless' della fashion-blogger.

